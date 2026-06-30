El video que indignó a Alemania: acusan a un referente de negarse a patear el penal decisivo

La eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 ha desatado una crisis interna sin precedentes. El foco de las críticas recae sobre Leon Goretzka , un referente del plantel que, según imágenes de televisión y reportes de la prensa germana, habría evitado asumir la responsabilidad durante la tanda definitiva.

La caída prolongada de Alemania, del Maracaná 2014 al golpe de Paraguay en el Mundial 2026

La derrota germana se consumó en la sexta ronda de penales tras un empate 3-3 en la serie inicial. La controversia estalló cuando las cámaras mostraron al capitán Joshua Kimmich organizando a los lanzadores para la muerte súbita. El defensor Jonathan Tah , quien nunca había ejecutado un penal en su carrera, terminó asumiendo el sexto disparo bajo una presión extrema.

Las imágenes de la televisión captaron el audio y los gestos precisos del momento. El capitán se dirigió primero al joven Nathaniel Brown para consultarle si quería ser el octavo, para luego volverse hacia Leon Goretzka con la pregunta directa: "¿O tú, Leon?" . El mediocampista del Bayern Múnich respondió inflando las mejillas y moviendo la cabeza en un gesto de rechazo.

Ante la negativa, Kimmich decidió postergarlo en la lista y le asignó el noveno lugar con un rotundo "¡Nueve!" , colocando incluso a Waldemar Anton por delante en el décimo puesto. Esta actitud generó duras críticas en medios como Bild y Focus, que cuestionan por qué un veterano con tres mundiales encima no dio el ejemplo para integrar a los jóvenes en un momento tan crítico.

Ante la negativa, Kimmich decidió postergarlo en la lista y le asignó el noveno lugar con un rotundo "¡Nueve!" , colocando incluso a Waldemar Anton por delante en el décimo puesto. Esta actitud generó duras críticas en medios como Bild y Focus, que cuestionan por qué un veterano con tres mundiales encima no dio el ejemplo para integrar a los jóvenes en un momento tan crítico.

Embed Una imagen dice más que mil palabras.

Goretzka no puede jugar nunca más en la selección de Alemania.

¿ Como te vas a negar a patear un penal?

Se terminó el modelo alemán. Sin Schweinsteiger , Kross , Podolski , Müller , Klose ,Özil ; nadie hace milagros. pic.twitter.com/c5bXb2VBw9 — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) June 30, 2026

Por otro lado, la prensa alemana fue unánime al eximir de culpa a quienes fallaron sus disparos: Kai Havertz, Nick Woltemade y el propio Jonathan Tah. El análisis se centra en que las figuras experimentadas evitaron el desafío, obligando a debutantes como Nathaniel Brown o jugadores sin minutos previos en el torneo, como Woltemade, a pararse frente al balón.

Goretzka, que había ingresado en el segundo tiempo, fue calificado con puntajes bajos por su rendimiento errático antes de la tanda. Su falta de disposición para liderar desde los doce pasos se contrapone con sus propias declaraciones pasadas sobre la importancia de guiar a las nuevas generaciones de la selección.

Una crisis de liderazgo que pone en duda a Nagelsmann

La caída prematura en Boston pone en duda la continuidad del entrenador Julian Nagelsmann. Aunque renovó su contrato hasta 2028, los principales portales europeos señalan que su puesto está en juicio tras la eliminación ante una selección que llevaba 16 años sin participar en la Copa del Mundo.

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania El proyecto de joven entrenador, Nagelsmann, con el equipo alemán es a largo plazo, por lo tanto tiene una base de jugadores muy jóvenes. Gentileza.

Nombres como el de Jürgen Klopp ya resuenan como posibles sucesores para intentar recuperar la identidad del fútbol alemán. Mientras tanto, el vestuario queda marcado por la imagen de sus referentes evitando la responsabilidad en el momento de mayor presión del torneo.