Lothar Matthäus revela la interna de Alemania: aviones privados y disputas familiares en el Mundial 2026

El histórico capitán reveló que hubo peleas entre jugadores porque a algunos familiares se les permitió viajar en avión privado mientras otros usaron vuelos comerciales.

Lothar Matthäus rompió el silencio tras la eliminación de Alemania frente a Paraguay en el Mundial 2026. El histórico capitán denunció que el plantel nunca logró enfocarse en la competencia debido a fuertes tensiones internas. Según el exjugador, la presencia prematura de las familias y la desigualdad en los privilegios quebraron la armonía.

Matthäus, de 65 años, utilizó su espacio en el programa “Lothar se desahoga” de BILD para detallar situaciones que no habían trascendido a los medios hasta este momento. La convivencia en la concentración se vio seriamente alterada por discusiones logísticas relacionadas con las opciones de viaje y las reservas de hotel para los parientes de los futbolistas. El excapitán cuestionó duramente la decisión de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) de permitir que las familias estuvieran involucradas desde el inicio de la estadía en Estados Unidos.

image Lothar Matthäus: Campeón del mundo en 1990 Privilegios logísticos y malestar en el vestuario El punto más crítico de la interna surgió por el trato diferenciado en los traslados de los allegados. Matthäus reveló que hubo enojos explícitos entre compañeros de equipo al comparar los beneficios otorgados: "Un jugador estaba enojado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial", relató Matthäus. Estas diferencias de criterio generaron un clima de inquietud constante que desvió la atención de los objetivos puramente deportivos.

Alemania vs Paraguay Nueva frustración germana. La eliminación ante Paraguay vuelve a exponer un patrón que se repite desde hace una década en el fútbol alemán. EFE Para el campeón del mundo, la gestión de la DFB fue deficiente al no establecer límites claros en la convivencia. Matthäus sugirió que el apoyo familiar solo debería permitirse en instancias avanzadas, como los cuartos de final, y siempre bajo la condición de que el equipo haya logrado resultados positivos previos. Recordó que la última vez que Alemania superó la barrera de los dieciseisavos fue en 2014, año en que se consagraron campeones en Brasil.