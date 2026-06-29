Los memes inundaron las redes tras el histórico batacazo de Paraguay ante Alemania

La victoria de la Albirroja en el Mundial 2026 no solo dejó a los teutones fuera de combate en los penales, sino que desató una ola de creatividad digital que celebró el fin de la "pesadilla" de 2002.

Este lunes 29 de junio quedará marcado en la historia del fútbol de Paraguay como el día en que la selección "cazó la utopía imposible". En un Gillette Stadium colmado en Boston, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a la poderosa Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial, tras un dramático 1-1 en el tiempo reglamentario y una definición por penales que terminó 4-3 a favor de Paraguay.

Apenas José Canale anotó el penal decisivo, las redes sociales explotaron con una avalancha de memes que capturaron la euforia guaraní y el desconsuelo alemán. El principal protagonista de estas bromas digitales fue el portero Orlando Gill, quien fue calificado como el héroe de la jornada tras detener los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade. Muchos memes lo compararon con una "muralla" infranqueable, recordando que incluso figuras como Manuel Neuer no pudieron contener el ímpetu paraguayo.

El fantasma de 2002 finalmente exorcizado Gran parte del contenido viral hizo referencia a la "revancha histórica" de lo ocurrido en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquel entonces, un gol agónico de Oliver Neuville en el minuto 88 eliminó a una fiera Paraguay que había defendido muy bien durante todo el encuentro. Los memes actuales jugaron con esta idea de justicia poética, mostrando a la "máquina teutona" finalmente averiada por la resistencia albirroja.

Reacciones internacionales: De la "Zebra" a la "Pesadilla" La creatividad no se limitó a Paraguay; medios internacionales también aportaron conceptos que se volvieron tendencia. En Brasil, el portal Ge Globo utilizó el término "Zebra Paraguaia" para describir la sorpresa, lo que generó miles de reacciones y memes sobre el equipo paraguayo como el "matagigantes" del torneo.