29 de junio de 2026 - 22:21

Los memes inundaron las redes tras el histórico batacazo de Paraguay ante Alemania

La victoria de la Albirroja en el Mundial 2026 no solo dejó a los teutones fuera de combate en los penales, sino que desató una ola de creatividad digital que celebró el fin de la "pesadilla" de 2002.

Paraguay dejó a Alemania afuera del Mundial y estallaron los memes

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Los Andes | Redacción Deportes
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Apenas José Canale anotó el penal decisivo, las redes sociales explotaron con una avalancha de memes que capturaron la euforia guaraní y el desconsuelo alemán. El principal protagonista de estas bromas digitales fue el portero Orlando Gill, quien fue calificado como el héroe de la jornada tras detener los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade. Muchos memes lo compararon con una "muralla" infranqueable, recordando que incluso figuras como Manuel Neuer no pudieron contener el ímpetu paraguayo.

El fantasma de 2002 finalmente exorcizado

Gran parte del contenido viral hizo referencia a la "revancha histórica" de lo ocurrido en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquel entonces, un gol agónico de Oliver Neuville en el minuto 88 eliminó a una fiera Paraguay que había defendido muy bien durante todo el encuentro. Los memes actuales jugaron con esta idea de justicia poética, mostrando a la "máquina teutona" finalmente averiada por la resistencia albirroja.

Reacciones internacionales: De la "Zebra" a la "Pesadilla"

La creatividad no se limitó a Paraguay; medios internacionales también aportaron conceptos que se volvieron tendencia. En Brasil, el portal Ge Globo utilizó el término "Zebra Paraguaia" para describir la sorpresa, lo que generó miles de reacciones y memes sobre el equipo paraguayo como el "matagigantes" del torneo.

Por otro lado, la prensa alemana no tuvo piedad. El diario Bild tituló "¡Otra pesadilla del fútbol alemán!", calificando la eliminación de vergonzosa. Esta frase fue rápidamente aprovechada por los internautas para crear montajes de los jugadores alemanes regresando a casa prematuramente mientras la Albirroja celebraba al ritmo de la polca.

Gustavo Alfaro y la "Utopía"

El entrenador Gustavo Alfaro también fue centro de los elogios y el humor digital. Sus frases motivacionales y su estrategia táctica fueron celebradas con memes que lo retrataban como un filósofo del fútbol que logró lo que parecía imposible frente a un equipo que venía de golear 7-1 a Curazao en la fase de grupos.

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Este triunfo no solo representa el avance de Paraguay a los octavos de final, donde se medirá ante el ganador de Francia o Suecia, sino que también ha consolidado un sentimiento de unidad nacional que ya ha llevado a pedidos populares de feriado excepcional. Como bien señaló Orlando Gill tras el partido: "eliminamos a un campeón". Y mientras Alemania digiere su nuevo fracaso mundialista, el mundo digital sigue celebrando el día en que Paraguay complicó -y cambió- la historia.

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