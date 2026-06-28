Paraguay histórico: eliminó a Alemania por penales 4 a 3

El cuadro Guaraní eliminó a los europeos luego de vencer, por penales por 4 a 3. El partido había terminado empatado 1 a 1.

Mundial 2026. El team de Alemania canta su himno en la previa del lance ante Paraguay

Mundial 2026. Manuel Neuer en acción durante el lance ante Paraguay que se jugó en Boston.

En los 16vos de final del Mundial 2026, Paraguay sacó pasajes a la otra ronda tras eliminar a su similar de Alemania por penales 4 a 3. Los guaraníes esperan por el vencedor del partido entre Francia y Suecia.

La selección de Paraguay da la gran sorpresa en el Mundial 2026 y le gana por penales 4 a 3 a la poderosa Alemania.

En el primer tiempo, Paraguay empezó con más ganas, que su rival de turno. Fue muy incisivo, pero poco a poco y con mucha paciencia, el combinado europeo empezó a tomar las riendas del partido. Entonces el DT Alfaro mandó a los suyos a cerrarle el paso a los Blancos y puso un bloque defensivo imposible de vulnerar para los gigantes teutones. En los primeros 45 minutos Paraguay tan solo tuvo dos ocasiones claras para desequilibrar. Y una de estas la aprovechó, porque en el mejor momento de Alemania, y ya muy sobre la hora, Galarza envió un pase preciso desde la izquierda que fue conectado de cabeza por Julio Enciso. Gol y a otra cosa.

En el complemento, Alemania salió con todo y otra vez las huestes sudamericanas tuvieron que aguantar atrás y esperar el error ajeno para salir de contra. pero a los 10' del segundo tiempo, un cabezazo mortífero de Kai Havertz emparejó el marcador 1 a 1.

MUNDIAL 2026: ECUADOR VS. ALEMANIA El conjunto Teutón pegó primero pero reaccionó el Tri y por ahora. la historia está igualada: 1-1. Gentileza. Alemania desplegó sobre el verde césped del estadio de los "Patriots", toda la teoría futbolística posible, Wirtz y Havert se pusieron el equipo al hombro, pero la defensa de Paraguay estuvo muy segura. Es más Alemania logró otro tanto, pero fue anulado.