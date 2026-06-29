Feriado en Paraguay tras la clasificación histórica frente a Alemania

Paraguay logró una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, resultado que generó una inmediata reacción en todo el país. En medio de los festejos, el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes 30 de junio .

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La Albirroja dio uno de los grandes batacazos del torneo al dejar en el camino a una de las selecciones más poderosas del fútbol mundial, en un partido que se resolvió desde los doce pasos luego de un empate en el tiempo reglamentario y el suplementario.

La clasificación desató celebraciones masivas en Asunción y en distintas ciudades del país , donde miles de hinchas salieron a las calles tras el triunfo.

Pocos minutos después del partido, el presidente Peña anunció la medida a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: "¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!" .

El feriado nacional fue establecido como una forma de acompañar la celebración por una de las victorias más importantes en la historia reciente del fútbol paraguayo.

Paraguay decretó feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial Paraguay decretó feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial. X / @SantiPenap

Un partido de alto impacto emocional

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegó a 16avos tras una fase de grupos en la que cayó ante Estados Unidos, venció a Turquía y empató frente a Australia.

El encuentro comenzó con ventaja paraguaya gracias al gol de Julio Enciso, quien marcó de cabeza tras una asistencia de Matías Galarza Fonda. Alemania logró el empate en el segundo tiempo mediante Kai Havertz, llevando el partido a la prórroga.

Sin diferencias en el suplementario, la definición llegó por penales, donde el arquero Orlando Gill, jugador de San Lorenzo, se convirtió en figura al atajar dos remates.

Paraguay tuvo oportunidades de cerrar la serie antes, pero falló dos ejecuciones, lo que extendió la definición hasta el disparo final convertido por José Canale, tras un remate desviado de Alemania. Con este resultado, Paraguay avanzó a los octavos de final, donde aguardará al ganador del cruce entre Francia y Suecia.