Crisis en Alemania: la eliminación ante Paraguay desata una tormenta interna y pone a Nagelsmann en el centro de las críticas

El seleccionador alemán enfrentó a la periodista Lili Engels en un intercambio cortante y sin autocrítica después de caer en la primera instancia de eliminación directa.

La eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 desató una crisis interna que va más allá de lo deportivo. Julian Nagelsmann, entrenador del equipo, protagonizó una entrevista cargada de tensión con la cadena ZDF, donde su actitud defensiva y la falta de autocrítica generaron fuertes reproches en su país.

Tras la derrota por penales, Nagelsmann enfrentó preguntas directas sobre su futuro profesional. Ante la consulta de la periodista Lili Engels sobre una posible dimisión, el técnico fue categórico: "No soy de los que huyen. Eso está fuera de toda discusión". Además, aseguró que está disponible para dirigir en la Eurocopa 2028 si la federación así lo decide.

image Nagelsmann en una entrevista post partido. picture alliance/dpa/Tom Weller El cruce con la periodista Lili Engels y la falta de autocrítica Durante la transmisión en vivo, el intercambio se volvió incómodo cuando Engels insistió en si el técnico había reflexionado sobre la eliminación. Nagelsmann replicó de forma cortante: "Yo? Ya lo he pensado. No puedo darle más vueltas". Medios como Die Zeit calificaron la aparición como un “desastre de comunicación”, señalando un patrón de prepotencia que ya se había visto en su etapa en el Bayern Múnich.

El análisis técnico de Nagelsmann también mostró signos de irritación. Al ser consultado por el rendimiento, repitió con sarcasmo: "Ya lo dije, nuestro juego de construcción fue demasiado lento. Ya lo he dicho tres veces". Esta actitud fue criticada por el periodista Johannes Mittermeier, quien describió la reacción como carente de autocrítica y con una tendencia a comunicarse de forma desafiante ante el fracaso.

63 Nagelsmann, DT de Alemania. EFE/EPA/GREG COOPER El respaldo del plantel y la evaluación de la federación alemana Pese a las críticas externas, el capitán Joshua Kimmich respaldó públicamente al seleccionador. El defensor afirmó que los jugadores son los responsables en el campo y expresó su deseo de que Nagelsmann no tenga que dimitir. Sin embargo, figuras históricas como Per Mertesacker fueron más duros, recordando que Alemania no logró más de dos tiros al arco en 120 minutos contra Paraguay.