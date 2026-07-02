Renovación en Alemania tras el Mundial 2026: seis figuras históricas dejan la selección y asoma un jugador con raíces argentinas

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcó un punto de inflexión irreversible para la selección nacional. Tras la derrota ante Paraguay, el histórico Manuel Neuer confirmó su retiro definitivo, abriendo una reestructuración profunda que busca dejar atrás tres fracasos mundialistas consecutivos y proyectar nuevas figuras.
Los periodistas especializados Stefan Kumberger y Manfred Sedlbauer señalan que el impacto de la eliminación no se limita únicamente al arco. La prensa alemana coincide en que la generación actual no logró cumplir las expectativas, lo que obligará a presentar un plantel muy distinto para la Liga de Naciones en septiembre.
Nueva frustración germana. La eliminación ante Paraguay vuelve a exponer un patrón que se repite desde hace una década en el fútbol alemán.
EFE
El fin de una era para seis referentes históricos
Varios jugadores emblemáticos afrontan el cierre de su etapa con el equipo nacional tras la caída en el Mundial 2026:
- Manuel Neuer: el capitán y referente durante más de una década deja atrás su era en la selección.
- Antonio Rüdiger: el defensor del Real Madrid decidirá su futuro en vacaciones, aunque su retiro se considera seguro.
- Oliver Baumann: a los 36 años y como segundo arquero, no tiene perspectivas de continuidad a largo plazo.
- Pascal Groß: el jugador del Brighton cierra su ciclo en la DFB a los 35 años.
- Leon Goretzka: el mediocampista disputó sus últimos minutos internacionales en este torneo.
- Leroy Sané: se retira de la selección absoluta sin haber logrado títulos con el equipo nacional.
Los nombres que liderarán la renovación de Alemania
La reestructuración apuesta ahora por la juventud en todas las líneas del campo. Jonas Urbig y Noah Atubolu son los candidatos firmes para ocupar el arco alemán, mientras que Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah se perfilan como la nueva dupla central para la próxima Eurocopa. En el mediocampo, figuras como Musiala, Wirtz y Pavlovic serán los pilares fundamentales de esta nueva etapa.
En el frente de ataque, la atención se centra en Nicolò Tresoldi. El delantero de 21 años brilló en el Club Brujas durante la última temporada y es considerado un número nueve clásico con un gran instinto goleador. Su perfil encaja en la necesidad de Alemania de encontrar referentes ofensivos que aseguren el recambio tras la salida de los veteranos.
Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina
Gentileza.
Lo cierto es que Tresoldi deberá tomar una decisión, ya que puede optar por defender otras banderas, como la italiana (su lugar de nacimiento) o la argentina (nacionalidad de su madre).
Por su parte, Joshua Kimmich aparece como el único líder con futuro asegurado en el plantel. A sus 31 años, el capitán mantiene su ambición y podría regresar al mediocampo defensivo para ofrecer un mayor rendimiento en el esquema de reconstrucción que enfrentará la "Mannschaft" en los próximos meses.
Mundial 2026. Joshua Kimmich en la previa al gran partido frente a los africanos de Costa de Marfil EFE/EPA/EDUARDO LIMA
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