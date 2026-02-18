¿Otro europibe? Nicolò Tresoldi tiene 21 años, 3 goles en Champions y puede elegir a la Selección Argentina

Nicolò Tresoldi, delantero del Brujas belga de 21 años, se consolida como el nuevo objetivo del proyecto de "europibes" de la gestión de Lionel Scaloni . Tras convertir tres goles en cuatro partidos de la presente Champions League , el atacante nacido en Italia pero con raíces maternas argentinas admitió que la opción de jugar para la Selección Argentina sigue vigente.

La Selección que no va al Mundial 2026, pero prepara una generación que ya sacude a Europa

La estrategia de captación de talentos con doble nacionalidad se volvió una tendencia irreversible en el esquema de la Selección Argentina . Nombres como Alejandro Garnacho, Nico Paz y Valentín Carboni marcaron el camino de una estructura que ahora pone la lupa sobre Tresoldi, un futbolista que combina la formación europea con un vínculo genético directo con nuestro país.

Nacido en Cagliari, Italia, Nicolò desarrolló su carrera juvenil representando a Alemania en las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21, pero el atacante posee la nacionalidad argentina gracias a su madre, Barbara Caffi . Esta particularidad lo coloca en una posición de privilegio en el mercado de selecciones, pudiendo optar por cualquiera de las tres naciones.

Desde el punto de vista reglamentario, el hecho de que Tresoldi haya defendido la camiseta teutona en 22 partidos oficiales con la Sub 21 no clausura su llegada al equipo de Scaloni. La normativa vigente establece que un futbolista puede cambiar de federación nacional siempre que no haya disputado tres partidos con el seleccionado mayor de un país.

Este mecanismo administrativo es el que permite que Argentina inicie un proceso de convencimiento antes de que Alemania decida blindarlo definitivamente . Según las fuentes consultadas, la Albiceleste puede apelar a la citación directa para integrarlo al grupo, aprovechando que el jugador aún no debutó bajo las órdenes de Julian Nagelsmann en la categoría absoluta.

Goleador en Champions y figura en Bélgica: las estadísticas que atraen a Scaloni

El interés del cuerpo técnico argentino no responde únicamente a una cuestión de scouting preventivo, sino al presente arrollador del delantero en el fútbol de élite. En la actual temporada con el Brujas, Nicolò Tresoldi acumula 2067 minutos repartidos en 41 encuentros oficiales. Su planilla estadística es contundente: marcó 11 goles y brindó 4 asistencias, demostrando una madurez impropia para su edad.

Su rendimiento en la UEFA Champions League fue el detonante de su exposición mediática. Con 3 tantos en apenas 4 partidos disputados en la máxima competición europea, Tresoldi demostró que puede rendir bajo presión. De hecho, en la previa de los cruces de Play Off contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone, el joven atacante se perfila como la principal amenaza ofensiva de su equipo.

Embed - Nicolò Tresoldi vs Cercle Brugge | Club Brugge | Jupiler Pro League

"Tengo la garra argentina": la definición de identidad de Nicolò Tresoldi

Más allá de los números y las leyes, el factor emocional juega un papel determinante en esta historia. En declaraciones recientes, el futbolista de 21 años analizó su propia identidad futbolística dividiéndola en tres pilares: siente que de Argentina heredó "la garra", de Alemania "la calma" y de Italia "la mentalidad". Esta autodefinición revela que el vínculo con la cultura deportiva de nuestro país está presente en su juego diario.

Por su parte, su familia decidió mantenerse al margen de la presión mediática para permitir que el joven tome su propia decisión. Barbara Caffi, su madre y el nexo legal con Argentina, fue clara al respecto: "Nosotros nos quedamos atrás, es su historia y su camino que debe elegir y lo apoyaremos". Con el Mundial 2026 en el horizonte, la pelota ahora está del lado de Scaloni y del propio Tresoldi, quien deberá decidir si esa "garra" que siente finalmente se vestirá de celeste y blanco.