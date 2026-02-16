El país que ganará el Mundial 2026, según Vinicius Jr: "Una de las más fuertes hoy en día..."

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 de la FIFA ya empezó y las voces autorizadas comienzan a marcar tendencia al posicionar a sus favoritos. Esta vez fue Vinícius Júnior quien se refirió al panorama actual de selecciones y dejó una definición contundente.

En una charla con el streamer Ibai Llanos, el delantero del Real Madrid fue consultado sobre cuáles son hoy los combinados más fuertes del planeta. Su respuesta fue directa: “Portugal, España, Francia y Argentina son las selecciones más fuertes hoy en día” .

La mención a la Albiceleste no pasó desapercibida, especialmente por tratarse de un referente brasileño en medio de la histórica rivalidad sudamericana.

Aunque no habló exclusivamente del equipo dirigido por Lionel Scaloni , la inclusión de Argentina dentro del grupo de selecciones más potentes funciona como un reconocimiento explícito al presente del campeón del mundo.

En el mismo intercambio, Vinícius dejó en claro cuál es su ambición personal de cara a la próxima Copa del Mundo: “He ganado mucho, pero quiero seguir ganando. Este año, espero que ganemos nuestra sexta estrella de campeonato con Brasil” , afirmó, marcando el objetivo de la Verdeamarela.

El respaldo al nuevo ciclo de Brasil

Además, el atacante destacó el impacto del entrenador italiano Carlo Ancelotti en la selección brasileña: “Ha cambiado la cara del equipo. Jugamos mejor, más felices y más tranquilos”, sostuvo.

Incluso reveló detalles del mensaje que el DT transmite puertas adentro: “Cada vez que llama, dice que vamos a ganar el Mundial. Ya habla portugués y lo está aprendiendo muy rápido”.

Un Mundial que ya se juega afuera de la cancha

La edición 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con 48 selecciones y un formato ampliado. Mientras los equipos ultiman detalles en las Eliminatorias y amistosos internacionales, el debate sobre los favoritos ya está instalado.

Y en ese escenario previo, la palabra de Vinícius colocó a Argentina dentro del grupo de las selecciones más fuertes del momento, en una lista que también integran potencias europeas. La competencia aún no comenzó, pero las candidaturas ya están sobre la mesa.