16 de febrero de 2026 - 17:00

Tenis: Comienza el Río Open con actividad para el argentino Thiago Tirante

Se enfrenta al siempre irregular chileno Christian Garín y abre la actuación argentina en ese torneo de tenis

Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante abre la actuación argentina en Brasil

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tenis. El argentino Thiago Tirante se enfrentará con el chileno Christian Garín, en un encuentro correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Río. Donde la raqueta número uno del país, Francisco Cerúndolo es uno de los favoritos para alzarse con la copa.

Este partido, que está programado para las 18, se presenta como una buena oportunidad para Tirante, ya que si bien Garín supo ser top 20 en el 2021, es víctima de su propia irregularidad y cada encuentro suyo es una moneda al aire.

Tirante, que ocupa el puesto número 92 del ranking ATP, viene de representar a la Argentina en la Copa Davis, donde primero sufrió muchísimo para ganarle a Hyeon Chung (396º), aunque en el cuarto punto cayó frente a Soon-Woo Kwon (335º) y tras la derrota de Marco Trungelliti en el quinto partido se consumó uno de los mayores papelones en la historia del tenis nacional.

La jornada de este lunes contará con otros cinco encuentros, donde habrá mucha actividad para jugadores brasileros, mientras que el único preclasificado que saldrá a la cancha será el alemán Daniel Altmaier (7º), quien se medirá con el serbio Dusan Lajovic.

Martes intenso en Río

La actividad para los argentinos en el Río Open continuará el martes, con una más que extensa jornada donde jugarán ocho representantes nacionales.

Francisco Cerúndolo (1º), quien viene de ganar el Argentina Open, se enfrentará con su compatriota Mariano Navone. A su vez, su hermano Juan Manuel tendrá un interesante cruce con el italiano Luciano Darderi (2º), que llegó a la final el último fin de semana en el torneo que se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Más presentaciones argentinas en Río

Los otros dos cruces entre argentinos tendrán como protagonistas a Camilo Ugo Carabelli (5º) frente a Román Andrés Burruchaga, mientras que Tomás Etcheverry (8º) se las verá con Francisco Comesaña.

Por último, Sebastián Báez (4º), que viene de alcanzar las semis en el Argentina Open, se enfrentará con el español Carlos Taberner.

