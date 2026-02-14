Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Francisco, quien irá en busca de su cuarto título ATP de Tenis ganó por 6/3 y 7/5, luego de una hora y 51 minutos de juego

Tenis. Francisco Cerúndolo (1°) se metió en la final del Argentina Open, luego del gran triunfo que obtuvo esta tarde sobre su compatriota Tomás Etcheverry (7°). La raqueta número uno del país, quien irá en busca de su cuarto título ATP, se impuso por 6/3 y 7/5, luego de una hora y 51 minutos de juego.

¿Qué pasó en el Argentina Open? El argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°) tomó ventaja en el primer set gracias a un quiebre que consiguió en la única oportunidad que se le presentó, mientras que defendió muy bien la chance de Etcheverry.

El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.

Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez (4°) y el italiano Luciano Darderi (2°), sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.