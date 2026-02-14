Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Tenis. Francisco Cerúndolo (1°) se metió en la final del Argentina Open, luego del gran triunfo que obtuvo esta tarde sobre su compatriota Tomás Etcheverry (7°). La raqueta número uno del país, quien irá en busca de su cuarto título ATP, se impuso por 6/3 y 7/5, luego de una hora y 51 minutos de juego.
El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.
Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez (4°) y el italiano Luciano Darderi (2°), sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.
La de este domingo será la tercera final para Cerúndolo en el Argentina Open, luego de las alcanzadas en 2021 y 2025, en las que perdió frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente.