Tenis: En la jornada sabatina se juegan las semifinales del Argentina Open.

Tenis. Las semifinales del Argentina Open se llevarán a cabo este sábado y contarán con una gran presencia argentina, ya que consiguieron un lugar en esta instancia los locales Francisco Cerúndolo (1°), Sebastián Báez (4°) y Tomás Etcheverry (7°), mientras que el italiano Luciano Darderi (2°) buscará amargarles la fiesta.

En el primer turno se enfrentarán a partir de las 17 Cerúndolo y Etcheverry, en el que será un muy buen cruce de argentinos.

Cerúndolo viene de ganarle con solidez al checo Vit Kopriva en los cuartos de final, mientras que Etcheverry sufrió muchísimo para vencer a su compatriota Román Burruchaga y al chileno Alejandro Tabilo en sus últimas presentaciones.

Luego, no antes de las 19, se vendrá un cruce más que interesante, cuando se enfrenten Báez con Darderi.

Ambos tenistas se conocen desde niños, ya que si bien Darderi tiene nacionalidad italiana, en realidad nació en la Argentina y solo se cambió la nacionalidad debido a las ventajas que otorga la Federación Italiana.

Báez tuvo un gran inicio de temporada, con muy buenos resultados en el la ATP Cup y ATP 250 de Auckland, torneo en el que alcanzó la final. Sin embargo, en el Abierto de Australia perdió en la segunda ronda frente a Darderi, por lo que este enfrentamiento le podría servir a modo de revancha.

El historial entre ambos está 4-3 a favor de Báez, aunque Darderi se quedó con la victoria en los últimos dos enfrentamientos.

En caso de que Báez se lleve el triunfo, habrá locales en la final del Argentina por primera vez desde 2021, cuando Diego Schwartzman venció justamente a Francisco Cerúndolo en el partido decisivo.