Tenis: Wilander desea que se reconozca número 1 a Guillermo VIlas

El ex jugador de Tenis de Suecia hizo el reclamo en una entrevista e insistió que la ATP incurre en una injusticia

Tenis. La ATP decidió no revisar el ranking y Guillermo Vilas no será N°1 retroactivo

Tenis. La ATP decidió no revisar el ranking y Guillermo Vilas no será N°1 retroactivo

El ex jugador de Tenis sueco Mats Wilander revivió el debate sobre el reconocimiento como número 1 del argentino Guillermo Vilas e insistió en que “es una injusticia mayor”. Recordemos que hace algunos años atrás, la ATP decidió no revisar su ránking histórico y determinó que 'Willy' no será número 1 retroactivo.

¿De qué se queja Wilander?

Wilander, que fue número 1 del mundo durante 20 semanas entre 1988 y 1989 y que además ganó siete títulos de Grand Slam, dialogó con el medio “Clay” y aseguró que “cada día que pasa sin corregir esto es una injusticia mayor, sobre todo considerando su salud”.

“Si hay pruebas de que fue el número 1 del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, subrayó en una entrevista el sueco, quien domina 7-1 el historial frente a “Willy”, con quien se enfrentó en varias ocasiones durante la parte final de la carrera del argentino.

Pese a la contundencia de los datos de la investigación llevada a cabo por Puppo, la ATP se niega a reconocer al argentino.

En el tenis femenino se dio un caso similar pero que tuvo un final distinto, ya que la australiana Evonne Goolagong fue reconocida en el 2007 por las dos semanas que fue número 1 del mundo en 1976.

