Sin novedades en tenis: otra vez Jannik Sinner es finalista de un torneo

Jannik Sinner llegó a otra final en tenis y está vez en su propia "casa", porque después de derrotar al ruso Daniil Medvedev, séptima raqueta mundial, volverá a jugar por otra copa y una nueva medalla dorada ante el noruego Casper Ruud que dejó en el camino a Luciano Darderi. Todo esto en el marco en el Master 1000 de Roma.

Roma: Zeballos y Granollers avanzan a cuartos de final en dobles

Roma: Horacio Zeballos y Marcel Granollers estarán en la definición del Masters 1000

La de este sábado fue la trigésimo tercera victoria consecutiva para Sinner en torneos de Masters 1000 (récord absoluto) y le permitirá ir en busca de su sexto título seguido en este tipo de competiciones, tras sus consagraciones en París 2025, además de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, venció a Daniil Medvedev y se metió en la gran final del Masters de Roma.

Sinner, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado el viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el complicado ruso.

Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.

¿Contra quien jugará Sinner?

Su rival en la final será el noruego Casper Ruud, que está ranqueado 23° en la ATP, que se impuso a Luciano Darderi (18°) con un contundente doble 6-1.

El historial entre Sinner y Ruud marca un claro dominio para el italiano, quien se impone 4-0 en el historial y además cedió solo cuatro games en los últimos dos partidos.

Elina Svitolina, la mejor

En lo que respecta a la actividad en el cuadro femenino, el título quedó en manos de la ucraniana Elina Svitolina (7°), que derrotó en la final a la estadounidense Coco Gauff (3°).

ucraniana Tenis. La ucraniana Elina Svitolina ganó el master de Roma Gentileza

Svitolina, que luego de esta consagración escalará hasta el séptimo puesto del ranking, se impuso por 6-4, 6-7(3) y 6-2 luego de casi tres horas de juego.

Por su parte, el histórico doblista argentino Horacio Zeballos derrotó junto a su pareja, el español Marcel Granollers, a la dupla conformada por el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek y se metió en el partido decisivo del Masters de Roma.

Sus oponentes en la final serán los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori.