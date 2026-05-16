16 de mayo de 2026 - 20:58

Sin novedades en tenis: otra vez Jannik Sinner es finalista de un torneo

Jugará en Roma ante Casper Ruud luego de vencer, con un tenis perfecto, a Daniil Medvedev por 6/2, 5/7 y 6/4 en un cotejo maratónico

Tenis. Jannik Sinner de Italia buscará nueva copa este domingo ante Casper Ruud en el marco del Masters 1000 de Roma

Tenis. Jannik Sinner de Italia buscará nueva copa este domingo ante Casper Ruud en el marco del Masters 1000 de Roma

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Jannik Sinner llegó a otra final en tenis y está vez en su propia "casa", porque después de derrotar al ruso Daniil Medvedev, séptima raqueta mundial, volverá a jugar por otra copa y una nueva medalla dorada ante el noruego Casper Ruud que dejó en el camino a Luciano Darderi. Todo esto en el marco en el Master 1000 de Roma.

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El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, venció a Daniil Medvedev y se metió en la gran final del Masters de Roma.

Sinner, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado el viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el complicado ruso.

Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.

¿Contra quien jugará Sinner?

Su rival en la final será el noruego Casper Ruud, que está ranqueado 23° en la ATP, que se impuso a Luciano Darderi (18°) con un contundente doble 6-1.

El historial entre Sinner y Ruud marca un claro dominio para el italiano, quien se impone 4-0 en el historial y además cedió solo cuatro games en los últimos dos partidos.

Elina Svitolina, la mejor

En lo que respecta a la actividad en el cuadro femenino, el título quedó en manos de la ucraniana Elina Svitolina (7°), que derrotó en la final a la estadounidense Coco Gauff (3°).

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Tenis. La ucraniana Elina Svitolina gan&oacute; el master de Roma

Tenis. La ucraniana Elina Svitolina ganó el master de Roma

Svitolina, que luego de esta consagración escalará hasta el séptimo puesto del ranking, se impuso por 6-4, 6-7(3) y 6-2 luego de casi tres horas de juego.

Por su parte, el histórico doblista argentino Horacio Zeballos derrotó junto a su pareja, el español Marcel Granollers, a la dupla conformada por el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek y se metió en el partido decisivo del Masters de Roma.

Sus oponentes en la final serán los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

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