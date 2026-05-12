Roma: Zeballos y Granollers avanzan a cuartos de final en dobles

Después del mal paso por Montecarlo y Madrid, en la ciudad de Roma, Horacio Zeballos y Marcel Granollers parecen estar decididos en ir en busca del tercer título en el Foro Itálico ya que avanzaron a los cuartos de final tras vencer al mexicano Santiago González y el estadounidense Robert Galloway.
La dupla había arrancado su camino hacia los cuartos de final con un durísimo partido ante los invitados locales Gianluca Cadenasso y Jacopo Vasami, a quienes derrotaron tras levantar un punto de partido en el super tie-break por 6/7(6), 6/3 y 12-10.
¿Qué se viene para Horacio Zeballos?
En la próxima ronda, los campeones en Roma en 2020 y 2024 esperan por el ganador del cruce entre los octavos preclasificados, Francisco Cabral/Joe Salisbury, contra Sadio Doumbia/Fabien Reboul.
Horacio Zeballos y su compañero español venían de tropiezos inesperados tras haber alcanzado el número 1 del mundo. En el Masters de Montecarlo, la dupla cayó en cuartos de final ante el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard y en Madrid, donde defendían el título, fueron eliminados en el debut por los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot.
Este último resultado provocó que el marplatense, de 41 años, cediera la cima del ranking de dobles ATP a manos de Neal Skupski.