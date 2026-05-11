Un turista se tiró de cabeza a la Fontana di Trevi y le pusieron una multa de 500 euros

Un turista recibió una multa de más de 500 euros tras ceder al impulso de intentar "hacerse viral" luego de lanzarse de cabeza a la Fontana di Trevi . El hecho fue captado en video por varios testigos y difundido rápidamente en redes sociales, donde se ve al hombre lanzándose de cabeza al icónico sitio de la ciudad de Roma como si se tratara de una pileta.

De acuerdo con los reportes, el sujeto tomó carrera desde el costado derecho del monumento, cerca de la denominada "fuente de los amantes", saltó sobre el borde y se zambulló completamente vestido ante la mirada atónita de decenas de turistas.

Una vez en el interior, el hombre comenzó a nadar con tranquilidad, cruzando el monumento de un lado a otro mientras continuaba sumergiéndose.

| Un turista fue multado con 500 euros tras lanzarse de cabeza y nadar en la Fontana di Trevi como si fuera una piscina. Las autoridades podrían vetarlo del casco antiguo para proteger el patrimonio histórico. pic.twitter.com/ScPgOf0FbW

Una vez en el interior, el hombre comenzó a nadar con tranquilidad , cruzando el monumento de un lado a otro mientras continuaba sumergiéndose.

La "hazaña" duró apenas unos segundos, ya que agentes de la policía de Roma aparecieron de inmediato en el lugar. A pesar de que el hombre intentó alejarse nadando dentro de la fuente al notar la presencia policial, fue interceptado rápidamente al salir del agua. Por su conducta, las autoridades le impusieron una multa de 500 euros.

Este tipo de actos representan un desafío constante para las autoridades italianas, quienes mantienen una vigilancia estricta sobre la fuente, considerada el símbolo turístico más importante de la capital después del Coliseo.

Las normativas vigentes prohíben terminantemente ingresar al agua, ya sea para bañarse o incluso para mojar los pies o las manos, con el fin de garantizar la preservación del patrimonio histórico.

Cabe destacar que desde febrero de este año, los turistas deben pagar una tarifa de 2 € simplemente para acercarse a la Fontana de Trevi, cuando históricamente era una actividad y atracción gratis. Esta medida es solo el comienzo de un plan más amplio de la capital italiana para monetizar el acceso a su patrimonio histórico.