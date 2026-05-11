11 de mayo de 2026 - 13:50

Se viene la tormenta del año: lluvias intensas, nieve y vientos fuertes marcarán la semana

Además de los chubascos en el oeste, se espera nieve por encima de los 1800 metros en el norte y vientos fuertes en todo el litoral.

La tormenta del año se acerca: para cuándo se pronostica.&nbsp;

La tormenta del año se acerca: para cuándo se pronostica. 

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Por Cristian Reta

España se prepara para una jornada marcada por una borrasca en fase madura que dejará una tormenta intensas y temperaturas inusualmente frescas. Aunque el fenómeno se sentirá en gran parte de la península, la Agencia Estatal de Meteorología ha centrado la alerta amarilla en Galicia y el área cantábrica.

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La borrasca situada al oeste de Portugal ha entrado de lleno en el territorio, trayendo consigo cielos cubiertos y chubascos que se repartirán de forma desigual. Lo más llamativo de este frente no es solo el agua, sino el ambiente fresco que nos obligará a recuperar alguna prenda de abrigo que ya dábamos por guardada.

Alerta amarilla en Galicia y el impacto en la meseta

Galicia es la comunidad que se lleva la peor parte, siendo la única con aviso amarillo activo por lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el interior. La inestabilidad también se extiende con fuerza hacia Extremadura y Castilla y León.

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  • Zonas con lluvias fuertes: Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Cáceres.
  • Zonas con lluvias débiles: Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid, Cataluña y puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía.
  • Zonas sin lluvia: Comunidad Valenciana, Región de Murcia y las Islas Baleares.

Para los que viven en zonas de montaña del norte, la sorpresa llega en forma de nieve por encima de los 1800 a 2000 metros. Mientras tanto, en las Islas Canarias se esperan cielos nubosos y algunas lluvias ocasionales, especialmente en las zonas de mayor relieve de las islas montañosas.

Viento y temperaturas en el resto del país

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera o moderada en la península y Baleares, aunque el ambiente seguirá sintiéndose fresco para mayo en el resto del mapa. El viento soplará con intervalos fuertes en el litoral gallego, complicando un poco más la situación en esa zona costera.

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La buena noticia es que si te encontrás en el Mediterráneo o en el sureste, vas a disfrutar de cielos despejados y un tiempo mucho más estable. Es un lunes de contrastes donde la borrasca nos recuerda que la primavera todavía tiene días grises y húmedos guardados en la manga

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