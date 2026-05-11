Una influencer escapó de los altos precios en Europa, se instaló en Asia y hoy vive con 350 euros al mes

Mientras los alquileres y alimentos asfixian los bolsillos en Europa, una influencer británica se volvió viral al mostrar su nueva realidad en Vietnam. Por apenas 350 euros mensuales (casi 600 mil pesos argentinos), Casey disfruta de un estilo de vida que en su país natal sería imposible, combinando departamentos modernos con pileta y una gastronomía de calidad.

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Casey decidió abandonar Lancashire hace un año para instalarse en Da Nang , una ciudad costera famosa por sus playas de arena. Según relató en sus redes, el costo de vida es hasta un 60 por ciento más barato que en Gran Bretaña, lo que le permite vivir cómodamente con un presupuesto que en Europa no alcanzaría ni para cubrir los gastos básicos.

Uno de los datos más reveladores es que plataformas como Airbnb no ofrecen los mejores precios para estancias largas. Para encontrar las verdaderas ofertas, se recomienda buscar en Facebook Marketplace , donde los alquileres pueden costar la mitad del precio habitual para extranjeros. Actualmente, Casey paga unos 245 euros por su parte de un departamento moderno con pileta frente al mar.

La alimentación es otro factor que sorprende a quienes buscan emigrar de Occidente para ahorrar dinero. Una comida tradicional como el tazón de sopa ph o el popular sándwich bánh mì cuestan apenas una libra esterlina en los puestos locales. Incluso la comida occidental, que suele ser más costosa, ronda los cuatro euros, permitiendo que comer fuera sea una actividad diaria.

Vietnam, el paraíso consolidado para los nómadas digitales

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El caso de Casey no es una excepción aislada. De acuerdo con el informe "Expat Insider", Vietnam ha sido calificado como uno de los destinos más favorables para vivir por quinto año consecutivo. Los nómadas digitales valoran especialmente la libertad financiera que otorga el país, donde el transporte mediante aplicaciones de movilidad cuesta unas 20 libras a la semana.

Los gastos de ocio también resultan mínimos en comparación con los estándares europeos. La joven británica destina unas 30 libras semanales a actividades como bádminton, salidas nocturnas y tratamientos de spa regulares. Esta estructura de costos permite que incluso los viajeros con presupuestos muy ajustados puedan manejarse con gastos diarios de entre 25 y 40 dólares.

Cuánto cuesta vivir en Da Nang: los gastos principales de Casey

El fenómeno del nomadismo digital sigue creciendo en el sudeste asiático, especialmente en ciudades como Hoi An. Estos son los gastos mensuales aproximados con los que Casey organiza su vida en Vietnam:

Alquiler (departamento con pileta, parte proporcional): 245 euros

(departamento con pileta, parte proporcional): 245 euros Alimentación (comida local diaria): desde 1 euro por plato

(comida local diaria): desde 1 euro por plato Transporte (apps de movilidad): unas 20 libras semanales

(apps de movilidad): unas 20 libras semanales Ocio (spa, deportes, salidas): unas 30 libras semanales

(spa, deportes, salidas): unas 30 libras semanales Total estimado: 350 euros mensuales

Con la posibilidad de alquilar scooters por pocos dólares al día y entradas económicas a museos, Vietnam se consolida como el destino ideal para quienes desean mayor libertad personal sin la presión económica de las capitales occidentales.