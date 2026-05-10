10 de mayo de 2026 - 09:42

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

El bombero Alan Kent recorrió 800 millas para asistir a la ceremonia universitaria de Chloe, cumpliendo una promesa de acompañarla en cada hito importante desde 2004.

Alan Kent cuando salvó a Chloe en 2004. La joven lo considera como de su familia.

Alan Kent cuando salvó a Chloe en 2004. La joven lo considera como de su familia.

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Por Cristian Reta

El bombero jubilado Alan Kent viajó desde Colorado hasta Arizona para presenciar la graduación de Chloe Huddle como licenciada en Ciencias de la Educación. Kent ayudó a la madre de la joven, Stacy, a dar a luz en un parto de emergencia hace exactamente 22 años en Colorado Springs. Hoy, el bombero es considerado parte de la familia.

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Kent respondió al llamado de emergencia a las seis de la mañana de un domingo de febrero de 2004. Al llegar al domicilio en Colorado Springs, los gritos de la madre confirmaron que el nacimiento era inminente y no habría tiempo de llegar al hospital. Aunque Kent poseía experiencia previa como paramédico, la intensidad del momento selló un compromiso afectivo que superó su rol profesional.

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El pacto que nació en la estación de bomberos

Días después del parto, Stacy visitó la estación de bomberos con su hija para agradecer al equipo que intervino en el nacimiento. En ese encuentro nació un acuerdo inusual: la niña festejaría sus aniversarios en el cuartel y el bombero sería testigo de su crecimiento. Esta tradición se mantuvo durante años, incluyendo su cumpleaños número 15, celebrado el día 15 en la estación número 15 junto a sus amigos y el bombero.

La relación trascendió la asistencia a eventos sociales para convertirse en un apoyo familiar recíproco. El bombero jubilado asistió previamente a los casamientos de los dos hermanos de Chloe, integrándose como un miembro más del círculo íntimo de los Huddle. Por su parte, la joven respondió a este afecto viajando desde Phoenix hasta Colorado para acompañar a Kent el día de su retiro laboral el año pasado.

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Un vínculo de por vida: de la sala de partos a la universidad

Recientemente, Kent recorrió 1.300 kilómetros desde Colorado hasta Arizona para ver a Chloe recibir su título en la Grand Canyon University. A pesar de estar retirado, el hombre afirma que la graduación era una cita ineludible por la "conexión única" forjada en aquel primer encuentro. El vínculo les ha brindado estabilidad y compañía mutua en celebraciones clave de sus vidas. Alan Kent ya figura en la lista de invitados para el casamiento de Chloe, programado para el próximo mes de julio.

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