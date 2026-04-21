"Quisiera una familia con la que pueda andar en bici": el tierno pedido de una adolescente para ser adoptada

En un rincón de Las Heras , entre rutinas escolares y silencios que hablan más de lo que callan, una adolescente de 14 años espera. Lo hace con una inocente mezcla de timidez y esperanza , de esas sensaciones que suelen habitar en quienes no pierden la ilusión de que algo mejor pueda llegar .

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Y la Justicia de Mendoza tiene un rol protagónico en lo que le depare el destino a esta pequeña. Porque se ha abierto una convocatoria pública de adopción para encontrarle una familia .

"Quisiera una familia con la que pueda conocer Chile y andar en bici": tierno llamado para adoptar una niña

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia de Las Heras , a cargo de la jueza María Paula Ferrara , y busca algo tan simple como fundamental: que alguien (una persona, una pareja, una familia) decida abrir su casa y su vida para incluir a esta adolescente , a quien por resguardo de su identidad se la menciona como “C” .

Detrás del lenguaje técnico de la resolución judicial hay una historia que puede tener mucho en común con tantas otras, pero que también es única . “C” se describe a sí misma como una chica tranquila, alegre y algo tímida , de esas que al principio observan en silencio, pero que, cuando se sienten en confianza, despliegan una espontaneidad que sorprende.

Una de los rasgos que más llaman la atención (y lo hace casi de inmediato) es su mirada. Una mirada que, según quienes la conocen, transmite dulzura y armonía, como si en ese gesto simple se concentrara gran parte de su forma de ser y de estar en el mundo.

Cómo será el trámite de adopción con el nuevo Código de Familia de Mendoza "Quisiera una familia con la que pueda conocer Chile y andar en bici": tierno llamado para adoptar una niña Imagen ilustrativa

Como cualquier adolescente, “C” tiene sus gustos, sus rutinas y sus pequeñas pasiones. Le gusta hacer gimnasia, jugar al fútbol y ver películas de terror. También disfruta de algo tan cotidiano como importante, colaborar con los oficios del hogar.

Sus días también tienen espacio para la diversión. Le encanta armar coreografías con sus amigas, compartir momentos con ellas, conversar, reír. En esos vínculos encuentra un sostén afectivo clave. También hay lugar entre sus gustos para las hamburguesas, los chupetines y la música (Gonzalo Nahuel es su cantante favorito).

Sus sueños: conocer Chile y andar en bicicleta en el parque

Como toda adolescente, "C" tiene sus sueños y que, para muchos, pueden ser comunes o frecuentes. Pero no para ella.

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“Quisiera una familia que sea buena”, dice. Y agrega algo más: le gustaría conocer Chile y poder ir al parque a andar en bicicleta. Puede parecer algo básico, pero en realidad refleja una idea de juego, de compañía, de amor y contención. Y es que, donde hoy vive "C", no tiene bicicleta. Tampoco una familia propia.

Sus hermanos, su grandes compañeros

Hay otros actores centrales y principales en la historia de "C": el vínculo con sus hermanos. Una vez por semana se encuentran, ya sea en el hogar donde ella reside o visitándolos. Esos encuentros son fundamentales. Allí comparten lo cotidiano, se cuentan cómo están, qué hicieron, qué sienten. Y “C” tiene bien en claro su deseo de que ese lazo (que tan bien le hace) se mantenga en el tiempo.

La convocatoria impulsada por la Justicia de Mendoza contempla esa dimensión. No se trata solo de encontrar una familia, sino de construir un entorno que respete su historia, sus afectos y sus vínculos.

Adjudicaron 2 grandes obras del Polo Judicial, que costarán casi $1.000 Millones "Quisiera una familia con la que pueda conocer Chile y andar en bici": tierno llamado para adoptar una niña Archivo

Desde el Registro Provincial de Adopción de Mendoza explican que su situación de adoptabilidad ya está firme, lo que habilita este llamado público. Ahora, el desafío es que alguien se anime a dar el paso.

Aquellas familias dispuestas a abrirle las puertas de su casa (y su corazón) a "C" pueden comunicarse para entrevistas y mayor información con el Registro Provincial de Adopción al celular 2616799541.