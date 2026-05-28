"Se pone triste porque se demoran": tiene 11 años y busca una familia que lo adopte

" Mi comida preferida son los tacos, pero aún no los he probado ". B. tiene 11 años , juega al fútbol en un club de Guaymallén, disfruta de andar en bicicleta y sueña con una familia que le haga un lugar (en su casa y en su corazón) . Su inocencia queda de manifiesto ya en la misma convocatoria en la que la Justicia de Mendoza informa que el niño está dentro del registro de adopción . Vaya uno a saber si es porque en algún lado los vio o alguien le contó, pero lo cierto es que - aunque todavía no los probó-, ya sabe que los tacos son su comida predilecta .

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La difusión del llamado fue efectuada recientemente por el GEJUAF de Guaymallén y busca personas dispuestas a convertirse en la familia adoptiva del niño y acompañarlo en su vida, además de brindarle contención, estabilidad emocional y afecto .

"Se pone triste porque se demoran": B. busca una familia que lo adopte y con quien pueda comer tacos

“ B. se encuentra muy ansioso por tener una familia . Nos dice que se ilusionó cuando le preguntaron si quería que lo adopten, pero ahora, por momentos, se pone triste porque nos demoramos ”, describieron desde el equipo interdisciplinario que trabaja con él.

B. (se lo identifica solo con la inicial de su primer nombre por ser menor de edad) vive en un hogar. Actualmente cursa sexto grado y permanentemente está en contacto con sus hermanitos , a quienes visita algunos fines de semana (puesto que ellos viven en un hogar diferente ). Además, comparte actividades recreativas con su padrino institucional .

Adopción. Imagen ilustrativa. Adopción. Imagen ilustrativa.

Le gusta jugar a la pelota, moverse al aire libre y disfrutar de actividades simples. Como tantos chicos de su edad, encuentra en el deporte y en el juego espacios de disfrute y pertenencia.

Dentro de la historia de B., hay una característica que describe la sensibilidad del niño. Y es que sabe que en algún hogar mendocino lo están esperando.

Por ello mismo es que desde el equipo que acompaña al niño hacen hincapié en la búsqueda de “adultos con paciencia para contener las ansiedades de ‘B’ y acompañarlo en la adquisición de nuevas habilidades”.

Madrugar, las burlas y el brócoli, su punto débil

Claro que, como todo niño (o, mejor dicho, como toda persona), B. tiene sus puntos débiles, su "kriptonita".

Adopciones en Mendoza: tiene 12 años, ama el fútbol y la jardinería y busca una familia para crecer feliz. Foto: Imagen ilustrativa "Se pone triste porque se demoran": B. busca una familia que lo adopte y con quien pueda comer tacos Archivo (Imagen ilustrativa)

Entre esas contadas cosas que -asegura- no tolera están el brócoli, levantarse demasiado temprano y que otros chicos lo molesten.

Cómo comunicarse

Las personas interesadas en asumir el compromiso de convertirse en la familia de B. pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 2616799541.

Mientras tanto, B. sigue esperando. Entre partidos de fútbol, visitas a sus hermanos y la ilusión de -algún día- probar unos deliciosos tacos.