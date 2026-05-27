Canticuénticos prepara dos shows para toda la familia en el teatro Imperial: dónde comprar las entradas

El popular grupo infantil dará dos shows este sábado en el teatro Imperial de Maipú, a las 15 y a las 17.30.

El universo musical de Canticuénticos volverá a desembarcar en Mendoza con dos shows: doble función pensada para toda la familia. El grupo santafesino se presentará este sábado 30 de mayo en el Cine Teatro Imperial de Maipú, con shows programados a las 15 y a las 17.30.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar y los menores abonan a partir de los 2 años.

Las entradas tienen diferentes valores según la ubicación: Platea Baja filas 1 a 7, $50.000; filas 8 a 14, $40.000; filas 15 a 26, $30.000; y Pullman, $25.000. Además, la producción informó que habrá financiación en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard de todos los bancos.

Convertidos desde hace más de una década en uno de los fenómenos más importantes de la música infantil latinoamericana, Canticuénticos logró construir un repertorio que trasciende generaciones. Lejos de la fórmula tradicional del entretenimiento para chicos, el grupo mezcla ritmos folclóricos argentinos y latinoamericanos (chamamé, chacarera, cumbia, huayno, murga y carnavalito) con letras inteligentes, sensibles y cargadas de humor.

Canciones como “La cumbia del monstruo”, “Noni noni”, “Quiero para mí” o “El mamboretá” se transformaron en canciones que acompañan las infancias desde hace años y acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.