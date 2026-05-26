26 de mayo de 2026 - 16:19

Una cita con el teatro de improvisación: "Bajo la Manga" se presenta este sábado

Paracuando Teatro presentará esta propuesta el próximo sábado en Godoy Cruz. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La improvisación vuelve a tomar el escenario mendocino con una propuesta donde el azar, la participación del público y la imaginación son protagonistas absolutos. Este sábado 30 de mayo, el grupo Paracuando Teatro presentará “Bajo la Manga”, un espectáculo de corto-dramas improvisados que promete convertir cada función en una experiencia irrepetible. Las entradas, disponibles en Entradaweb.com.ar, tienen un valor de $8.000.

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La cita será a las 21 en la Mediateca Manuel Belgrano, uno de los espacios culturales más activos de Godoy Cruz. Allí, los actores construirán historias en tiempo real a partir de consignas y disparadores propuestos por el público, eliminando cualquier estructura previa o guion establecido.

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“Bajo la Manga” trabaja sobre la lógica del teatro improvisado: nada está escrito de antemano y cada escena nace en el momento. El espectáculo propone dos relatos completamente azarosos, definidos por las decisiones y sugerencias de los espectadores, que se convierten así en parte fundamental del proceso creativo.

La dinámica del show invita a ingresar en mundos ficcionales efímeros, relatos que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos, jugando constantemente con la frontera entre lo real y lo imaginario. Desde situaciones cotidianas hasta universos absurdos o emotivos, las escenas se desarrollan en vivo frente al público, con el vértigo propio de la improvisación.

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