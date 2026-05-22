La Filarmónica de Mendoza celebrará el 25 de Mayo con una "Velada patriótica" en el Teatro Independencia

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una “Velada patriótica” el domingo 24 de mayo a las 21 en el Teatro Independencia .

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La propuesta busca conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina a través de un programa que une tradición popular, música académica y composiciones de fuerte identidad nacional con un repertorio que incluirá desde tangos de Astor Piazzolla hasta sonidos andinos y homenajes a las tradiciones cuyanas.

La dirección estará a cargo de Nicolás Rauss, reconocido director suizo con extensa trayectoria en América Latina y Europa, quien además fue titular de la propia Filarmónica mendocina entre 2000 y 2004. El maestro desarrolló una importante carrera al frente de organismos sinfónicos de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil y dirigió destacadas orquestas europeas.

La velada contará además con la participación especial de Pablo Salcedo, multiinstrumentista, compositor e intérprete y uno de los músicos mendocinos de mayor proyección. Es licenciado en flauta y referente mundial de la Quena cromática Markama.

El artista será el encargado de interpretar el “Concierto para quena cromática y orquesta de cuerdas”, una de las obras centrales de la noche.

En diálogo con Los Andes, Salcedo destacó el significado de participar en la velada en una fecha patria. “Es un honor participar junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en una fecha que resalta los valores patrios. La energía del pueblo en la Velada Patriótica, con el marco del Teatro Independencia, siempre es muy emocionante”, expresó.

El concierto se dividirá en tres partes: “Calambre” y “La muerte del ángel”, de Astor Piazzolla; el “Concierto para quena cromática y orquesta”, de Juan Rivero; y “Tres romances argentinos”, de Carlos Guastavino.

Identidad, música y acceso a nuevos públicos

Uno de los momentos más destacados del concierto será la interpretación del “Concierto para quena cromática y orquesta de cuerdas”. La obra representa un hito dentro de la música latinoamericana contemporánea por estar dedicada específicamente a la quena cromática Markama, una innovación instrumental que amplió considerablemente las posibilidades técnicas de la quena tradicional andina.

Pablo Salcedo es multiinstrumentista, compositor y referente mundial de la Quena cromática Markama. Pablo Salcedo es multiinstrumentista, compositor y referente mundial de la Quena cromática Markama. Prensa Gobierno de Mendoza

Sobre la obra de Juan Rivero, Salcedo señaló que representa un avance clave para el instrumento: “Marca un precedente enorme para la quena, porque utiliza el rango de notas cromático al servicio de la música y de las melodías. Esto permite mayor virtuosismo y más opciones expresivas en los distintos movimientos, que combinan ritmos folklóricos tradicionales con una sonoridad contemporánea”.

La composición está dividida en cuatro movimientos inspirados en ritmos y paisajes latinoamericanos: Chacarera, Huayno, Zamba y Cueca. Cada uno de ellos combina elementos de raíz folklórica con recursos de la música académica, generando un diálogo constante entre tradición y modernidad.

Un repertorio atravesado por la identidad argentina

El programa propone un recorrido por distintos paisajes culturales argentinos y latinoamericanos. Al respecto, Salcedo destacó la importancia de incluir repertorios vinculados a la identidad local y regional: “Es de suma importancia porque permite acercar músicas que viven en el pueblo, que son parte de nuestra identidad y nuestra historia. También se integra a un público nuevo que descubre la música orquestal. La Filarmónica viene realizando esta tarea desde hace muchos años y es un acierto”.

La primera parte incluirá “Calambre” y “La muerte del ángel”, dos piezas emblemáticas de Astor Piazzolla que condensan el espíritu del llamado “nuevo tango”.

Ambas composiciones forman parte del período de madurez creativa del compositor y muestran cómo logró transformar el tango en una expresión musical de proyección universal, alejándolo de su concepción exclusivamente bailable.

La obra del compositor argentino marcó un punto de inflexión en la música del siglo XX al incorporar elementos del jazz y la música académica al tango tradicional.

La tercera parte del programa estará dedicada a “Tres romances argentinos”, de Carlos Guastavino, uno de los compositores más representativos de la música argentina del siglo XX, con una obra marcada por la sensibilidad melódica, la identidad argentina y la evocación de paisajes culturales de Argentina.

Un reencuentro especial y una velada con identidad mendocina

Pablo Salcedo adelantó que el público se encontrará con “una orquesta con una musicalidad y energía increíble”, además de un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión y el estreno mundial de una obra para quena solista. “Es una sonoridad ancestral que ya es parte de Mendoza”, destacó el músico.

Orquesta filarmónica de Mendoza Orquesta Filarmónica de Mendoza Prensa Gobierno de Mendoza

El artista también valoró el trabajo junto al director Nicolás Rauss y recordó un antecedente compartido con la Filarmónica mendocina. “Trabajar con el maestro es un disfrute total. Es un gran director y una gran persona, muy preciso en su manera de dirigir y con un trato humano inmejorable. Ya me había dirigido en 2001 con la misma orquesta, así que este reencuentro me hace muy feliz”, expresó.

Las entradas para la “Velada patriótica” ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Un emblema cultural de Mendoza

La Orquesta Filarmónica de Mendoza fue creada en 1992 mediante la Ley Provincial 5885 y desde entonces se consolidó como uno de los organismos artísticos más importantes de la región.

Desde su sede en el Teatro Independencia desarrolla temporadas de conciertos y propuestas pedagógicas orientadas a la formación de nuevos públicos y la democratización del acceso a la música sinfónica.

Con una programación que combina repertorio universal, música argentina y producciones contemporáneas, la Filarmónica se ha transformado en un símbolo cultural de Mendoza donde tradición, patrimonio e identidad colectiva encuentran una expresión artística común.