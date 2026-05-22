22 de mayo de 2026 - 12:27

Tensión entre Natalia Oreiro y Mario Pergolini por el uso del celular en niños: "Un kilo de droga"

La actriz estuvo en el programa "Otro día perdido" y planteó el debate sobre el uso de la tecnología en la infancia.

Natalia Oreiro comparó el uso de celulares en la infancia con darle droga a los niños.

Natalia Oreiro comparó el uso de celulares en la infancia con darle droga a los niños.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Vos no le das a tu hijo un kilo de azúcar, un kilo de droga… Tampoco le das un celular cuando todavía no tiene desarrollada la corteza prefrontal”, expresó este jueves a la noche durante una charla en el programa "Otro día perdido", de Pergolini.

Oreiro habló sobre los acuerdos familiares que mantiene junto a Ricardo Mollo para acompañar a su hijo en un contexto atravesado por las redes sociales y la hiperconectividad.

Natalia Oreiro en "Otro Día Perdido" el programa de Mario Pergolini.
Natalia Oreiro en

Natalia Oreiro en "Otro Día Perdido" el programa de Mario Pergolini.

Por qué Natalia Oreiro limita el uso del celular en su casa

Lejos de plantear una prohibición absoluta, la actriz uruguaya explicó que la decisión tiene que ver con acompañar el crecimiento de su hijo de manera gradual y consciente.

Según contó, el adolescente sí tiene formas de comunicación básicas, pero todavía no maneja un smartphone con acceso total a redes y pantallas permanentes.

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Cuando sabés que el exceso de algo a tu hijo no le va a hacer bien, no se lo das. Pero eso depende de cada familia”, sostuvo. Y remarcó que sostener ese tipo de límites resulta mucho más difícil cuando el entorno funciona distinto. Por eso destacó la importancia de generar acuerdos entre padres y colegios.

Los acuerdos entre familias para limitar las pantallas

Durante la entrevista, la actriz explicó que el colegio al que asiste su hijo impulsa políticas para retrasar el uso intensivo de pantallas, algo que ayudó a varias familias a acompañarse mutuamente.

“Hay que hacer acuerdos entre las familias más cercanas del círculo”, señaló. Y agregó: “Si todos los amigos están con el teléfono, es muy difícil. Pero si podés sostener ciertas dinámica, hay otras formas”.

Merlín Atahualpa, el hijo de Mollo y Oreiro
Merlín Atahualpa, el hijo de Mollo y Natalia Oreiro

Merlín Atahualpa, el hijo de Mollo y Natalia Oreiro

Para Oreiro, el problema no pasa solamente por el aparato en sí, sino por el impacto que el consumo constante de contenido puede tener en chicos y adolescentes. La actriz también habló sobre la presión social que existe actualmente alrededor del celular y cómo muchos chicos sienten frustración cuando quedan afuera de ciertas dinámicas digitales.

Por eso insistió en la necesidad de explicar las decisiones en lugar de imponerlas sin diálogo: “Si vos solamente le decís que no y el mundo va para otro lado, se puede enojar o frustrar. Pero si entiende el porqué, es distinto”, reflexionó.

En ese sentido, Oreiro defendió una incorporación progresiva de la tecnología en la adolescencia. “Primero está bueno que tengan teléfonos como los que teníamos nosotros, para mandar mensajes y llamar. Lo otro ya va a llegar”, cerró.

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