Cómo es "La bola negra", la película española que recibió 20 minutos de ovación y recordó el fiasco de "Emilia Pérez"

“La bola negra”, la nueva película de Los Javis (el dúo español de Javier Ambrossi y Javier Calvo), se convirtió en uno de los fenómenos del Festival de Cannes 2026 tras recibir una ovación de 20 minutos en el Gran Teatro Lumière. El dato explotó en redes sociales y rápidamente muchos medios comenzaron a instalarla como una de las candidatas para la Palma de Oro.

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Sin embargo, la historia del festival demuestra que los aplausos no siempre se traducen en premios , ni necesariamente en calidad.

La película protagonizada por Penélope Cruz y basada libremente en textos inconclusos de Federico García Lorca generó impacto desde su primera proyección oficial . Entre lágrimas, abrazos y público de pie , Javier Calvo y Javier Ambrossi (los creadores de la serie "Veneno") vivieron uno de los momentos más importantes de sus carreras.

Sin embargo, Cannes tiene un historial bastante particular: algunas de las ovaciones más largas de la historia terminaron sin ganar la Palma de Oro e incluso varias películas quedaron divididas entre la crítica y el público.

De qué trata "La bola negra", que recibió 20 minutos de ovación en Cannes

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017). Estas existencias están unidas por temas profundos como la sexualidad, el deseo, el dolor, la herencia y, de manera central, por el rastro de una de las últimas obras inacabadas del poeta Federico García Lorca.

Los directores dijeron que la película no es un biopic tradicional ni una adaptación literal, sino una reflexión sobre la "incapacidad de decidir y la incapacidad de comunicarse".

El título, "la bola negra", hace alusión al voto de rechazo, un símbolo que resuena con la exclusión y las dificultades históricas vividas por el colectivo queer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LostInFilm/status/2057636683567227283?s=20&partner=&hide_thread=false A first look at 'La Bola Negra', the Spanish film everyone is talking about at the 2026 Cannes Film Festival.



Directed by Los Javis (Javier Ambrossi and Javier Calvo), it adapts one of Federico García Lorca’s final, unfinished works and follows the interconnected lives of three… pic.twitter.com/vWrG6Sgjmu — Lost In Film (@LostInFilm) May 22, 2026

Las ovaciones más largas de Cannes no aseguran premios

En el festival francés, las ovaciones funcionan muchas veces como un termómetro emocional del estreno, pero no necesariamente como un indicador de calidad cinematográfica o de éxito posterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/3martamp/status/2057540597116817439?s=20&partner=&hide_thread=false Veinte minutos de ovación (según Deadline) dan para mucho.



Aquí, algunos momentos de lágrimas y felicidad durante los aplausos que recibió el equipo de LA BOLA NEGRA en #Cannes2026: pic.twitter.com/pFxrYYYrko — Marta (@3martamp) May 21, 2026

Una de las películas más recordada en redes fue "Emilia Pérez", que en 2024 recibió unos diez minutos de aplausos en Cannes antes de convertirse en una de las producciones más discutidas por su estigmatización a la cultura mexicana y su precario abordaje de la comunidad transgénero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diazdelavega1/status/2057642991888556276?s=20&partner=&hide_thread=false Según averigüé, a Emilia Pérez le aplaudieron diez minutos. Los veinte de La bola negra deben significar que es el doble de mala. Es pura matemática — Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1) May 22, 2026

La comparación se volvió viral después de que algunos usuarios ironizaran con que “si 'Emilia Pérez' tuvo diez minutos y 'La bola negra' tuvo veinte, entonces debe ser el doble de mala”.

Muchas películas ovacionadas después fueron olvidadas

“El laberinto del fauno” recibió 22 minutos de aplausos en 2006 y tampoco ganó la Palma de Oro. “The Neon Demon” tuvo una larguísima ovación de 17 minutos, pero terminó convertida en una de las películas más divisivas de Nicolas Winding Refn.

“Mud” recibió 18 minutos de aplausos y nunca terminó entrando en la conversación de las grandes ganadoras de Cannes.

“Fahrenheit 9/11”, una de las excepciones, sí logró quedarse con la Palma tras una ovación histórica.