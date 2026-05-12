El Festival de Cannes arranca este martes: por qué Leo Sbaraglia se robará todas las miradas

La 79ª edición del Festival de Cannes arrancó este martes bajo una mezcla de ansiedad, glamour y presión. No es para menos: llega después de una temporada considerada por muchos como una de las mejores de los últimos años. La vara quedó alta, ya que películas como "El agente secreto", de Brasil, y "Valor sentimental", de Noruega, no solo fueron ovacionadas en la Croisette el año pasado, sino que terminaron convirtiéndose en protagonistas de la carrera al Oscar.

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El Delegado General del festival, Thierry Frémaux , intentó bajarle el tono político a la discusión durante su encuentro con la prensa acreditada. “Las cuestiones políticas aparecen en Cannes porque están en las películas”, explicó sobre las guerras que cruzan la discusión en Europa y, especialmente, en Estados Unidos. Y justamente Hollywood será, esta vez, menos protagonista.

Después de años en los que el festival se llenó de premieres gigantes y estrellas promocionando tanques, la presencia estadounidense aparece reducida. Hay motivos económicos (los estudios siguen ajustando presupuestos tras la crisis de exhibición), pero también una cautela creciente frente a la crítica europea.

Pero so no significa que faltarán nombres rutilantes. Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller desembarcarán con "Paper Tiger", el nuevo thriller de James Gray. También aparecerá John Travolta para presentar "Propeller One-Way Night Coach", su debut como director, inspirado en su conocida obsesión por la aviación.

Y Cannes, que sabe convertir cualquier ceremonia en una postal histórica, entregará Palmas de Oro honoríficas a dos figuras monumentales: Barbra Streisand y Peter Jackson. Una reina absoluta del espectáculo y el hombre que redefinió el fantasy moderno con "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" y sus secuelas.

La apertura oficial también confirmó otra tendencia reciente del festival: elegir películas francesas pequeñas, íntimas, alejadas del estruendo industrial. Este año la encargada de inaugurar Cannes fue "La Vénus électrique", de Pierre Salvadori, una comedia ambientada en el París de 1928 sobre un pintor devastado por la muerte de su esposa y envuelto accidentalmente en sesiones falsas de espiritismo.

El jurado estará presidido por el surcoreano Park Chan-wook. Aunque hubo una baja inesperada: Jacob Elordi, que iba a integrar el jurado tras interpretar a "Frankenstein" en la nueva película de Del Toro, quedó afuera después de fracturarse un pie.

Asghar Farhadi regresa con "Histoires parallèles", un drama coral protagonizado por Isabelle Huppert, Catherine Deneuve y Vincent Cassel. Hirokazu Kore-eda vuelve con "Sheep in the Box", una extraña historia sobre una pareja que adopta un humanoide. Cristian Mungiu presentará "Fjord", mientras Lukas Dhont competirá con "Coward", ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y también regresa László Nemes, el cineasta de "Son of Saul", ahora con una biopic sobre el héroe de la resistencia francesa Jean Moulin. En total serán 22 películas peleando por la Palma de Oro en una edición marcada por la incertidumbre.

La escasa presencia argentina en el festival

Desde "Relatos salvajes", de Damián Szifron, el cine argentino no logra regresar a la competencia oficial por la Palma de Oro. Aquella proyección de 2014 todavía funciona como último gran recuerdo de una Argentina protagonista en Cannes. Este año, en cambio, la participación será más modesta.

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Uno de los focos estará puesto en "El partido", documental de Juan Cabral y Santiago Franco que revisita el mítico Argentina-Inglaterra del Mundial ’86. Otro momento importante será la proyección restaurada en 4K de "La casa del ángel", clásico de Leopoldo Torre Nilsson que vuelve a Cannes casi siete décadas después de su estreno original.

Pero probablemente ningún argentino tenga tanta exposición este año como Leonardo Sbaraglia. El actor aparece en dos producciones importantes. En "Amarga Navidad", interpreta a un director de cine inspirado en Pedro Almodóvar, quien vuelve a competir por una Palma de Oro que siempre le resultó esquiva. Además protagoniza "Karma", de Guillaume Canet, junto a Marion Cotillard, que estrenará pero fuera de competencia.

También habrá representación argentina en el terreno del cortometraje. Federico Luis competirá con "Para los contrincantes", después de haber ganado notoriedad el año pasado con Simón de la montaña. El corto sigue a un niño del barrio mexicano de Tepito obsesionado con convertirse en campeón de boxeo.