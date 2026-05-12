Una obra de teatro mendocino se inspira en la Guerra de Malvinas: por qué hay que verla

“Pozo de zorro” regresa a los escenarios mendocinos con una propuesta que se aleja de los relatos épicos sobre la Guerra de Malvinas para sumergirse en algo mucho más incómodo y humano: las marcas invisibles que el conflicto dejó en quienes volvieron.

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La obra, protagonizada por el excombatiente y actor Gustavo Torres y dirigida por José Kemelmajer, tendrá nuevas funciones el 16 y 22 de mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y el 6 de junio en la Nave Cultural.

“Pozo de zorro. Dos destinos cruzados por Malvinas” nació de una experiencia real. En 1982, a Torres le tocó hacer el servicio militar cuando estalló la guerra. Destinado en Georgias del Sur, perdió allí a dos compañeros conscriptos.

Décadas más tarde, esa memoria se transformó en teatro. Pero no en un ejercicio de reconstrucción histórica ni en una pieza solemne sobre la guerra, sino en una exploración íntima sobre el miedo, el resentimiento, las diferencias sociales y la dificultad de comprender al otro. La obra propone el encuentro de dos hombres que permanecen atrapados en una espera tensa y asfixiante.

El gran desafío escénico recae sobre Torres, quien interpreta a los dos protagonistas en un trabajo físico y emocional intenso. Esa convivencia de tonos también aparece en la música: la banda sonora cruza a La Mona Jiménez con Antonio Vivaldi, además de incluir una composición original titulada “Malvinas”.

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El texto fue escrito por Torres junto a Kemelmajer, una dupla artística de larga trayectoria en Mendoza que ya había trabajado en la multipremiada “Tiempos de paz”. Ambos también compartieron proyectos en televisión y cine, como la sitcom “Se alquila”, ganadora del Martín Fierro en 2003, y el filme "Parque Central".

Con 38 años de trayectoria, Torres desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión mendocina. Sin embargo, “Pozo de zorro” ocupa un lugar singular dentro de su recorrido artístico: es una obra atravesada por la experiencia personal, escrita desde un lugar de memoria y duelo.

Kemelmajer, por su parte, es una figura central de la escena teatral mendocina. Actor, director, docente y cineasta, egresó de la carrera de Teatro de la UNCuyo y construyó una trayectoria reconocida tanto en el circuito independiente como en el audiovisual. Junto a Torres, llevó “Tiempos de paz” a festivales internacionales de Panamá, República Dominicana, Portugal, Bolivia y Chile.

Las funciones serán el sábado 16 de mayo y el viernes 22 de mayo, a las 21, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La última presentación programada será el sábado 6 de junio, también a las 21, en la Nave Cultural. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.com.ar.