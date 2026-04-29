29 de abril de 2026 - 16:03

Una oportunidad imperdible: el Teatro Independencia abre un ciclo de visitas guiadas

Desde el próximo martes, el Teatro Independencia ofrecerá visitas guiadas, con el objetivo de difundir su historia centenaria y dar a conocer sus instalaciones.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El próximo martes 5 de mayo comenzará “Teatro Independencia: un siglo, mil historias”, un recorrido para conocer los secretos de nuestra sala mayor. Será con entrada gratuita, con reserva anticipada de día y hora.

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Esta invitación para conocer su historia se da en el marco de la celebración de los 100 años desde su inauguración, que se conmemoró el año pasado.

Los tickets para poder realizar este itinerario histórico, turístico y cultural se pueden adquirir a través de entradaweb.com.ar, y son gratuitos.

En cada visita se podrán vivenciar los secretos del Teatro Independencia. Inaugurado en 1925, es Patrimonio Cultural de Mendoza, precisamente por su belleza arquitectónica, que tuvo distintas reformas. En 1940, se incorporaron, por ejemplo, detalles ornamentales de estilo francés con reminiscencias griegas, pero entre sus paredes se han vivido algunos de los acontecimientos culturales más relevantes de la provincia.

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Más historia sobre el Teatro Independencia

Supervisado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el proyecto ya contaba con planos aprobados desde octubre de 1923, diseñados por el arquitecto Alfredo Israel. La construcción, a cargo de la empresa de los ingenieros Perrone y Ayerza, demandó dos años y adoptó un estilo académico francés. Su fachada presenta un frontis neoclásico con columnas corintias, un friso de estilo rococó, el Escudo de Mendoza en bajorrelieve y una balaustrada superior.

El interior se inspiró en los teatros de ópera italianos, con una imponente escalera de mármol gris en el vestíbulo que conduce a la sala. Actualmente, el Independencia busca consolidarse como productor y realizador de sus propios espectáculos, promoviendo un modelo de gestión centrado en los procesos creativos y en el rol protagónico de los artistas. Además, es sede de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Tras una preinauguración organizada por la Brigada Femenina de la Liga Patriótica Argentina, el teatro abrió sus puertas oficialmente el 18 de noviembre de 1925 con la premiére de La emigrada, ópera del libretista argentino Vicente Martínez Cuitiño, protagonizada por Camila Quiroga e interpretada por la Compañía Argentina de Dramas y Comedias.

En 1944 fue adaptado para la proyección cinematográfica, siendo Casablanca la primera película proyectada. Un incendio en 1963 obligó a una restauración acelerada, tras la cual fue reinaugurado en 1965 con una presentación de la compañía estable de Ballet del Teatro Colón. Deteriorado por el paso del tiempo, el edificio fue nuevamente restaurado desde 2000 y reinaugurado el 21 de septiembre de 2003, con un concierto de la soprano mendocina Fabiana Bravo.

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