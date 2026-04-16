16 de abril de 2026 - 15:42

El teatro Independencia se prepara para recibir a Kevin Johansen y Liniers: cuándo será el show

El cantautor y el destacado dibujante vuelven a Mendoza para despedirse de este formato a dúo en el teatro Independencia. La cita es el 2 de mayo.

Johansen y Liniers llevan 15 años recorriendo Latinoamérica juntos. Foto: Nayeli Cruz / El País.&nbsp;

Johansen y Liniers llevan 15 años recorriendo Latinoamérica juntos. Foto: Nayeli Cruz / El País. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cruce entre música, dibujo y humor inteligente vuelve a tener una cita en Mendoza. El próximo 2 de mayo, Kevin Johansen y Liniers regresarán a la provincia para presentar uno de los espectáculos más singulares de la escena iberoamericana contemporánea. La cita será a las 21 en el Teatro Independencia, con entradas en boletería del teatro y Entradaweb.com.ar.

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No se trata de un show convencional. Desde hace más de 16 años, Johansen y Liniers vienen construyendo una propuesta híbrida que combina canciones en vivo con ilustraciones improvisadas en tiempo real. Mientras el músico recorre su repertorio, el dibujante interviene cada tema con trazos que nacen y se transforman sobre una pantalla gigante, generando una narrativa visual paralela. El resultado es una experiencia escénica que oscila entre el concierto, la performance y el libro ilustrado en vivo.

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El regreso a Mendoza se inscribe en el tramo final de una gira que comenzó en 2023, año en que el dúo retomó los escenarios tras un período sin presentaciones conjuntas. Desde entonces, el espectáculo ha recorrido América Latina y Europa, pasando por teatros, festivales y ferias del libro, consolidándose como un “clásico” contemporáneo que trasciende formatos y públicos.

La función del 2 de mayo tendrá, además, un valor agregado: será parte del cierre de esta etapa artística compartida. Según anticiparon los propios protagonistas, 2026 marcará una despedida temporal de este proyecto, lo que convierte cada presentación en una suerte de celebración retrospectiva.

El espectáculo también llega con novedades editoriales y discográficas. Por un lado, el álbum en vivo “Desde que te Madrid”, editado por Sony Music, que captura la energía del show en directo. Por otro, el libro “Es nuestra forma de comunicarnos”, una nueva publicación que profundiza el universo creativo del dúo y amplía ese diálogo entre música e ilustración que se despliega sobre el escenario.

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