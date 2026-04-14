En México: cómo fue el último show de Felipe Staiti al frente de Los Enanitos Verdes

"Lamento boliviano" , el hit que superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, fue la carta de despedida de Felipe Staiti al frente de Los Enanitos Verdes en el festival Vive Latino , que se realizó el pasado 14 de marzo en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México .

El día que Felipe Staiti emocionó en Los Andes al hablar de la muerte, la eternidad y el olvido

El comunicado oficial de Enanitos Verdes tras la muerte de Felipe Staiti: no habrá velatorio ni ceremonia

Fue un show de una hora ante unas 50 mil personas que acompañaron, sin saber, la última vez del guitarrista mendocino en un escenario antes de su triste fallecimiento este 13 de abril.

Los Enanitos Verdes presentaron su set en plena tarde, ante un estadio con personas de distintas edades , ratificando la vigencia a casi 50 años de su fundación.

El recital, que contó con Staiti , Jota Morelli (batería) y Guillermo Vadalá (exbajista de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta), arrancó con " Guitarras blancas ". Fueron diez canciones que abarcaron la energía pegadiza casi pop de " La Muralla Verde " pasando por la emotiva " Mi primer día sin ti" , con Staiti luciéndose con sus solos en la guitarra, y el clásico cover "Tu cárcel", por ejemplo.

Después del concierto, Staiti volvió a su Mendoza natal, donde se preparaba para los próximos compromisos en agenda musical. Sin embargo, días atrás, fue internado por un cuadro de fiebre y quedó en observación parar estudios en el hospital Italiano , donde murió este lunes pasadas las 20.

Felipe Staiti el pasado 14 de marzo en México: último show con Los Enanitos Verdes Felipe Staiti el pasado 14 de marzo en México: último show con Los Enanitos Verdes Amazon

A fines de 2024, tras una gira latinoamericana festejando los 40 años del primer disco de la banda, el guitarrista sufrió una grave crisis de salud. Una infección bacteriana contraída en México, combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes en el Italiano. Llegó a pesar 50 kilos, por lo que tuvo que "resetearse" y recuperarse por meses incluso de su musculatura vocal.

Felipe Staiti tenía varios proyectos y mucha actividad con el grupo de rock

Lejos de la inactividad, Los Enanitos Verdes anunciaron recientemente un acuerdo discográfico con Sony Music México, una alianza que abría una nueva etapa. Se esperaba un álbum de grandes éxitos al que iban a ser invitados invitados nacionales e internacionales con la finalidad de recrear los numerosos hits del conjunto mendocino.

Para promocionar, la banda tenía previsto presentarse el 29 de mayo en el Toyota Arena, en la ciudad de Ontario (Canadá). Luego, al día siguiente, tenía agendado un recital en Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, en Los Ángeles (EE.UU.). Miguel Mateos también estaba en el cartel, junto a los colombianos Aterciopelados.

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Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista histórico y bajista Marciano Cantero falleció en Mendoza el 8 de septiembre de 2022.