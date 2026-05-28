28 de mayo de 2026 - 15:33

"Opera Bis" llega a Mendoza: la lírica y la canción popular se darán en el teatro Independencia

El grupo, con más de 20 años de trayectoria, actuará en el teatro Independencia este sábado. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El próximo sábado 30 de mayo, a las 21, el Teatro Independencia abrirá sus puertas para recibir una nueva función de "Opera Bis", el espectáculo que desde hace más de dos décadas construye un puente entre la tradición lírica y la música popular.

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Con una propuesta pensada para públicos diversos, el concierto promete un recorrido emocional que alternará la solemnidad de la ópera con la cercanía de las canciones más reconocibles del repertorio popular.

Una experiencia lírica fuera de lo común

La propuesta se sostiene sobre una idea clara: acercar el universo de la lírica a espectadores que quizá no frecuentan el género, sin resignar calidad artística ni profundidad interpretativa. En escena, el barítono Fernando Santiago y la soprano María José Dulín serán los encargados de conducir ese viaje musical que incluirá arias de ópera, canzonettas italianas, romanzas españolas, canciones populares y hasta incursiones en el tango.

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El concierto tendrá además la dirección musical y el acompañamiento en piano del maestro Horacio Soria, acompañado por músicos invitados. El cierre llegará con el célebre “Brindis” de "La Traviata", una de las piezas más populares del repertorio operístico universal y símbolo perfecto del espíritu del espectáculo: la celebración de la música como lenguaje compartido.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar con valores que van desde los $30.000 para el sector Paraíso hasta los $50.000 para las primeras filas de Platea Baja. También habrá ubicaciones intermedias en Platea Alta, Palcos y Tertulia.

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