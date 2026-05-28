Crece la preocupación por la salud de Chiche Gelblung y no pueden operarlo: qué dice el parte médico

El periodista "Chiche" Gelblung permanece internado desde hace casi dos semanas en la clínica Mater Dei y en las últimas horas creció la preocupación por su estado de salud. Según trascendió, el conductor de 82 años continúa en terapia intensiva y, por ahora, no hay perspectiva de alta médica.

Fuentes cercanas a “Chiche” indicaron que atraviesa una falla renal y que además contrajo un “virus intrahospitalario” . Debido a este cuadro, los médicos todavía no pudieron realizarle la operación prevista por la trombosis que sufrió en uno de sus tobillos.

En uno de los últimos partes médicos aseguraba que su “evolución es favorable”, pero los especialistas dejaron en claro que debía permanecer hospitalizado por un tiempo más. Sin embargo, tuvieron que “convencerlo” de todas las maneras, porque el conductor quería “irse a trabajar”.

El mismo conductor había publicado en junio de 2025 en su cuenta de Instagram la forma en que atravesaba la diálisis: “Entro de 30 años y salgo de 90″.

No obstante, el comunicador se encuentra “estable” y “le bajó la fiebre” , al tiempo en que se aguarda a que le “bajen los glóbulos blancos que están por las nubes” , por lo que todavía no pudo ser operado y continúa “internado en la Unidad de Terapia Intensiva sin perspectiva de alta médica”.

Gelblung debía ser intervenido el pasado 22 de mayo, por la trombosis sufrida en el tobillo para liberar la obstrucción arterial. No obstante, en ese momento, el conductor se encontraba consciente, comunicado e incluso con ganas de retomar sus labores diarias.

La elevación de glóbulos blancos implica que el sistema inmunológico responde a una agresión externa o interna. Entre las causas más comunes, puede tratarse de una infección relacionada con bacterias o virus, en línea con el conocimiento de un virus intrahospitalario.

Hace poco más de un mes, Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los dispositivos. En esa instancia, los médicos le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

En los últimos años, ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó su actividad profesional en poco tiempo.