Chiche Gelblung sigue internado y los médicos buscan convencerlo: "Quiere irse a trabajar"

El periodista dialogó con su cardiólogo y afirmó que su “corazón anda muy bien”. Los médicos afirman que su evolución “es favorable”, pero le recomiendan seguir hospitalizado.

El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei, aunque "su evolución es favorable” y mantiene contacto permanente con su entorno cercano. Según trascendió, los médicos buscan “convencerlo” de que permanezca algunos días más hospitalizado.

De acuerdo a lo informado por el entorno médico, Gelblung querría “irse a trabajar” rápidamente. Incluso, durante una junta médica realizada este lunes, especialistas analizaron su cuadro y coincidieron en la necesidad de que continúe bajo observación antes de recibir el alta. “Hay que convencerlo”, asumieron.

La conversación que tuvo Chiche Gelblung con su cardiólogo El conductor “quiere irse a trabajar”, tal como señaló el periodista Pablo Montagna que coincide con la versión del cardiólogo Jorge Tartaglione, que relató una conversación que mantuvo con Gelblung a través de mensajes, ya que el presentador se mantiene comunicado con su entorno.

En declaraciones televisivas, Tartaglione explicó: “Hablé con él, está muy bien, en la Unidad de Terapia Intensiva. Me contestó un mensaje porque tengo una relación médica con él desde hace mucho tiempo. Dijo ‘Estoy esperando la evolución, mi corazón anda bien’”.

“Le colocaron dos stents. Sé que está bien”, añadió el especialista y recomendó: “Suelo pedirle a las personas que, una vez colocado el dispositivo y externados, intenten esperar unos días antes de volver a trabajar”.