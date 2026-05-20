20 de mayo de 2026 - 16:21

Chiche Gelblung sigue internado y los médicos buscan convencerlo: "Quiere irse a trabajar"

El periodista dialogó con su cardiólogo y afirmó que su “corazón anda muy bien”. Los médicos afirman que su evolución “es favorable”, pero le recomiendan seguir hospitalizado.

Chiche Gelblung sigue internado en terapia intensiva.

Chiche Gelblung sigue internado en terapia intensiva.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei, aunque "su evolución es favorable” y mantiene contacto permanente con su entorno cercano. Según trascendió, los médicos buscan “convencerlo” de que permanezca algunos días más hospitalizado.

Leé además

Chiche Gelblung, internado de urgencia con fiebre alta

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: continúa internado en terapia intensiva tras complicaciones
Chiche Gelblung deberá pagarle 150 mil pesos a Palito Ortega

Chiche Gelblung está en terapia intensiva por un infarto: continuo seguimiento médico

De acuerdo a lo informado por el entorno médico, Gelblung querría “irse a trabajar” rápidamente. Incluso, durante una junta médica realizada este lunes, especialistas analizaron su cuadro y coincidieron en la necesidad de que continúe bajo observación antes de recibir el alta. “Hay que convencerlo”, asumieron.

La conversación que tuvo Chiche Gelblung con su cardiólogo

El conductor “quiere irse a trabajar”, tal como señaló el periodista Pablo Montagna que coincide con la versión del cardiólogo Jorge Tartaglione, que relató una conversación que mantuvo con Gelblung a través de mensajes, ya que el presentador se mantiene comunicado con su entorno.

En declaraciones televisivas, Tartaglione explicó: “Hablé con él, está muy bien, en la Unidad de Terapia Intensiva. Me contestó un mensaje porque tengo una relación médica con él desde hace mucho tiempo. Dijo ‘Estoy esperando la evolución, mi corazón anda bien’”.

“Le colocaron dos stents. Sé que está bien”, añadió el especialista y recomendó: “Suelo pedirle a las personas que, una vez colocado el dispositivo y externados, intenten esperar unos días antes de volver a trabajar”.

Por último, se dirigió al conductor y le pidió: “Chiche, sos un ser humano como todos y podés esperar en casa un poco tranquilo. Controlate y quedate tranquilo en tu hogar”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agustina Cherri contó detalles que pocos conocian sobre su vida.

Agustina Cherri: "Vivía con ataques de pánico arriba del escenario mientras mi mamá estaba enferma"

Por Agustín Zamora
Shonda Rhimes y el nuevo spin off de Greys Anatomy: contará con la participación de Ellen Pompeo

Con drástico cambio: la creadora de "Grey's Anatomy" ya trabaja en otro spin-off y Ellen Pompeo formará parte

Por Redacción
La serie animada para adultos que revive un clásico y lidera lo más visto de HBO Max

La serie animada de humor para adultos revive un clásico y lidera lo más visto de HBO Max

Por Redacción
Una escena de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, con Pedro Pascal.

Estrenos de cine en Mendoza: llega The Mandalorian and Grogu, la nueva de Star Wars