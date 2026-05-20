Agustina Cherri: "Vivía con ataques de pánico arriba del escenario mientras mi mamá estaba enferma"

La actriz de 43 años visitó "En lo de Pampita" para hablar con la modelo de su vida. Contó detalles que pocos conocían de ella, como la enfermadad de su madre.

La reconocida actriz argentina - y ahora también empresaría- Agustina Cherri lanzó en noviembre de 2025 MUNDIA, su propia marca de productos para el cuidado de la piel. Esta expansión al mundo emprendedor marca una nueva etapa en la carrera de la ex Chiquititas, novela que la impulsó en la industria a la que decidió dejar en pausa.

Para hablar de su pausa electoral, sus proyectos a futuro y su vida privada, Cherri fue entrevistada por Pampita, en su ciclo en Infobae.

Uno de los quiebres en la vida de la ex de Gastón Pauls fue la enfermedad de su mamá: “Cuando se enfermó, se me desestructuró la vida. Como que se me cayó todo", contó sobre el cáncer de colon que vivió y superó su madre.

Agustina Cherri Agustina Cherri contó detalles que pocos conocian sobre su vida. Maximiliano Luna "Me agarraba como ataques de pánico arriba del escenario, me decía: ”¿Por qué hay algo que me está reteniendo acá arriba cuando en realidad no lo estoy disfrutando?" Y ahí fue cuando dije “me voy y no sé cuándo voy a volver”, pero con una tranquilidad y una paz. Me voy a cuidar a mi mamá", narró sobre aquella etapa de su vida.

La relación de la pareja de Agustina Cherri y Gastón Pauls "Yo lo conozco a Tomás en el casamiento de Marcela Kloosterboer, y Tomás es amigo de Fer, el marido. Aparece Marcela, feliz, en pleno casamiento y nos ve charlando y se acerca y me dice a mí: “Él es muy buena madera”. Y a él le dice: “A ella la vas a amar y sus dos hijos te van a volver loco, son un espectáculo”, le contó Cherri a Pampita.