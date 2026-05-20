20 de mayo de 2026 - 15:09

Agustina Cherri: "Vivía con ataques de pánico arriba del escenario mientras mi mamá estaba enferma"

La actriz de 43 años visitó "En lo de Pampita" para hablar con la modelo de su vida. Contó detalles que pocos conocían de ella, como la enfermadad de su madre.

Agustina Cherri contó detalles que pocos conocian sobre su vida.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Para hablar de su pausa electoral, sus proyectos a futuro y su vida privada, Cherri fue entrevistada por Pampita, en su ciclo en Infobae.

Uno de los quiebres en la vida de la ex de Gastón Pauls fue la enfermedad de su mamá: “Cuando se enfermó, se me desestructuró la vida. Como que se me cayó todo", contó sobre el cáncer de colon que vivió y superó su madre.

Agustina Cherri
Agustina Cherri contó detalles que pocos conocian sobre su vida.

Agustina Cherri contó detalles que pocos conocian sobre su vida.

"Me agarraba como ataques de pánico arriba del escenario, me decía: ”¿Por qué hay algo que me está reteniendo acá arriba cuando en realidad no lo estoy disfrutando?" Y ahí fue cuando dije “me voy y no sé cuándo voy a volver”, pero con una tranquilidad y una paz. Me voy a cuidar a mi mamá", narró sobre aquella etapa de su vida.

La relación de la pareja de Agustina Cherri y Gastón Pauls

"Yo lo conozco a Tomás en el casamiento de Marcela Kloosterboer, y Tomás es amigo de Fer, el marido. Aparece Marcela, feliz, en pleno casamiento y nos ve charlando y se acerca y me dice a mí: “Él es muy buena madera”. Y a él le dice: “A ella la vas a amar y sus dos hijos te van a volver loco, son un espectáculo”, le contó Cherri a Pampita.

Agustina Cherri
&nbsp;Agustina Cherri

Agustina Cherri

Sobre su vida al lado de Tomás Vera, Cherri no dejó pasar la oportunidad para destacarlo como persona: "es un ser muy particular, que nada tiene que ver con el medio, que rápidamente entendió mi vida. Cuando digo “mi vida” hablo en la totalidad, porque tiene que ver con mi carrera, mi trabajo, que de repente estoy besándome con tres hombres en una novela, me voy todo el día de mi casa".

"También algo muy importante, que yo rescato, es que también entendió desde el momento uno la relación que yo tengo con Gastón (Pauls), que es muy particular. Me ayudó a que yo abrazara con más fuerza la relación hermosa que tengo con el papá de Muna y Nilo, agregó.

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