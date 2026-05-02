2 de mayo de 2026 - 09:42

Muna Pauls y Agustina Cherri despidieron a Gaia con profundos mensajes: "Te voy a extrañar"

Las artistas están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. Dieron a conocer la noticia en sus redes sociales.

Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En un momento de profunda tristeza, Agustina Cherri y su hija Muna Pauls compartieron en sus redes sociales el dolor por la partida de un ser importante para la familia: Gaia. La emotividad de sus despedidas revela y cuánto las afectó su pérdida, en un período en el que el duelo se vuelve aún más intenso.

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Agustina Cherri fue la primera en abrir su corazón a través de una publicación en su historia de Instagram para despedir a su perrita, quien falleció días atrás. A través de un mensaje lleno de nostalgia y cariño, la artista escribió: "Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja".

Agustina Cherri
Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

La actriz, conocida por su sensibilidad y cercanía con sus seres queridos, expresó en pocas palabras la profunda conexión que mantenía con su mascota, que fue parte de su vida durante años. La imagen y las palabras generaron una ola de empatía entre sus seguidores, que reconocieron en ese mensaje un reflejo del amor que muchas familias sienten por sus animales.

La despedida de Muna Pauls para su amiga

Por su parte, Muna Pauls también compartió su dolor en una publicación para su querida mascota. "Gaia, gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje".

La historia de Instagram fue acompañada por una imagen que muestra la cercanía que mantenía con su mascota. La joven cantante atravesaba además un momento delicado, pues en las últimas semanas había sufrido la pérdida de Groucho, la mascota de su padre, Gastón Pauls.

Agustina Cherri
Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

Las publicaciones de las artistas no solo expresaron su tristeza, sino que también sirvieron para recordar la importancia de valorar a quienes nos acompañan en la vida, ya sea en forma de amigos humanos o animales. La repercusión en sus seguidores fue inmediata, quienes enviaron mensajes de cariño y apoyo en un momento en que el dolor se hace presente en cada rincón del corazón familiar.

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