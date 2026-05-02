Muna Pauls y Agustina Cherri despidieron a Gaia con profundos mensajes: "Te voy a extrañar"

Las artistas están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. Dieron a conocer la noticia en sus redes sociales.

Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia.

En un momento de profunda tristeza, Agustina Cherri y su hija Muna Pauls compartieron en sus redes sociales el dolor por la partida de un ser importante para la familia: Gaia. La emotividad de sus despedidas revela y cuánto las afectó su pérdida, en un período en el que el duelo se vuelve aún más intenso.

Agustina Cherri fue la primera en abrir su corazón a través de una publicación en su historia de Instagram para despedir a su perrita, quien falleció días atrás. A través de un mensaje lleno de nostalgia y cariño, la artista escribió: "Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja".

Agustina Cherri Agustina Cherri y Muna Pauls despidieron en redes a una integrante de su familia. Web

La actriz, conocida por su sensibilidad y cercanía con sus seres queridos, expresó en pocas palabras la profunda conexión que mantenía con su mascota, que fue parte de su vida durante años. La imagen y las palabras generaron una ola de empatía entre sus seguidores, que reconocieron en ese mensaje un reflejo del amor que muchas familias sienten por sus animales.

La despedida de Muna Pauls para su amiga Por su parte, Muna Pauls también compartió su dolor en una publicación para su querida mascota. "Gaia, gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje".