Michael Jackson eterno: el Rey del Pop rompe récords con su película y este domingo se vuelve sinfónico en Mendoza

Decir que Michael Jackson es un artista que siempre está " vigente " resultaría algo insuficiente. A casi dos décadas de su muerte, su figura no sólo se resiste al olvido: se expande, muta, se reinterpreta y, no pocas veces, se discute. Este 2026 lo confirma con una sincronía casi perfecta entre pantallas y escenarios.

Por un lado, el estreno el pasado 23 de abril de " Michael ", la película que vuelve a poner su vida bajo la lupa global; por otro, propuestas como “ Michael Jackson Sinfónico ”, el concierto que tendrá lugar este domingo en el teatro Independencia con la Orquesta Pianoforte.

No se trata de nostalgia. O, al menos, no solamente de eso. Lo que está en juego es buscar formas de alimentar una euforia que el público tiene intacta.

"Michael" ya es la biopic musical más taquillera de la historia, se informó esta semana tras sus primeros días en cartel. Sin embargo, está lejos de haber recibido un aplauso unánime: lo que terminó en pantalla es apenas el resultado de un proceso atravesado por decisiones incómodas, reescrituras millonarias y límites legales que condicionaron el relato desde su raíz.

El director Antoine Fuqua lo explicó sin rodeos antes del estreno: la película tuvo que ser “reestructurada” después de que el equipo invirtiera cerca de 15 millones de dólares adicionales en nuevas filmaciones y ajustes de guion. ¿La razón? Evitar exponerse a conflictos legales de alto riesgo.

La versión inicial del filme abría con una escena legendaria: la policía llegando al rancho Neverland en 1993, en el marco de las acusaciones de abuso contra Jordan Chandler. Esa secuencia no solo marcaba el tono de la narración, sino que establecía un eje estructural: la tensión entre el ascenso meteórico del artista y las controversias judiciales que lo persiguieron durante décadas. Sin embargo, hubo que eliminar eso y reenfocar por completo la película.

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En efecto, una cláusula legal impedía mencionar o representar a Chandler. No se trató simplemente de cortar una escena, sino de desmantelar una línea narrativa entera. El resultado es un giro conceptual significativo. La versión que llegó a los cines opta por cerrar con Jackson en la cima de su carrera, desplazando el foco hacia su dimensión más íntima. En ese marco, la relación con su padre, Joe Jackson, se convierte en el principal motor dramático.

Eso no significa que las controversias desaparezcan por completo. El filme incluye referencias al proceso judicial de 2005, en el que Jackson enfrentó diez cargos de abuso sexual y fue absuelto, y dialoga indirectamente con el impacto cultural de "Leaving Neverland", el documental que reavivó las acusaciones años después.

Fuqua, por su parte, no esquivó el tema fuera de la pantalla. “Cuando escucho esas cosas, siempre me detengo a reflexionar”, señaló, dejando entrever una postura ambigua que también se filtra en la película. Incluso deslizó cierto escepticismo respecto de algunas denuncias: “a veces la gente hace cosas desagradables por dinero”. Declaraciones que, lejos de cerrar el debate, lo reactivan.

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En el centro de esta reconstrucción aparece Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael y encargado de interpretarlo. El parecido físico, sumado a una recreación minuciosa de gestos y movimientos, es uno de los grandes atractivos del filme.

Mientras tanto, los productores no se han quedado dormidos. Desde Lionsgate, su principal responsable, Adam Fogelson, confirmó que una segunda parte no solo es posible, sino altamente probable. La decisión responde tanto a razones narrativas como comerciales. “Obviamente no puedes abarcarlo todo en una sola película”, explicó.

El impacto de la película se mide también en su efecto colateral: una nueva generación que llega al Rey del Pop no como recuerdo, sino como descubrimiento. En plataformas de streaming, sus canciones vuelven a escalar posiciones, sus videoclips suman millones de plays y su estética vuelve a filtrarse en los escenarios, como marca la agenda mendocina este domingo.

Como decíamos, "Michael" no sólo debutó con fuerza: arrasó. En su primer fin de semana, logró convertirse en el estreno más exitoso de la historia para una biografía musical, recaudando unos impactantes 217 millones de dólares a nivel global desde su lanzamiento el miércoles previo.

El récord anterior lo ostentaba "Bohemian Rhapsody", el filme sobre Freddie Mercury que en 2018 había alcanzado 124 millones en su debut. Pero Michael no se limitó a superar esa marca: fue más allá, incluso por encima de fenómenos recientes de otros géneros. La película también dejó atrás los 180 millones de dólares que había conseguido "Oppenheimer" en 2024, consolidándose como el mejor estreno global para una biopic de cualquier tipo.

Detrás de ese rendimiento hay una lectura clara desde la industria. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, fue directo: “No se alcanzan estas cifras a menos que se estén registrando números masivos en todos los grupos demográficos imaginables”. En ese sentido, Michael no es un fenómeno de nicho: convoca tanto a quienes crecieron con “Billie Jean” como a nuevas generaciones que descubren su música a través de Spotify.

Ese rendimiento se inscribe en una tendencia que Hollywood viene explotando con inteligencia en la última década: el auge de los biopics musicales. Historias como las de Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Whitney Houston o Amy Winehouse han demostrado su eficacia.

Sin embargo, el éxito comercial convive con una recepción crítica profundamente dividida. Mientras el público respondió con entusiasmo (reflejado en un 97% de aprobación en plataformas como Rotten Tomatoes), la crítica especializada fue mucho más severa, con una media que ronda el 38%. Algunos cuestinamientos apuntan directamente al enfoque narrativo. Medios como The Guardian calificaron la película de “superficial e inerte”, mientras que Empire la definió como una “cínica máquina de hacer dinero”. Desde la BBC, el crítico Nicholas Barber fue aun más duro, describiéndola como una producción “insulsa y apenas competente”.

El Rey del Pop se vuelve sinfónico

Este domingo 3 de mayo, a las 21, el Teatro Independencia será escenario de “Michael Jackson Sinfónico”. La iniciativa está a cargo de la Orquesta Pianoforte, una formación que (bajo el paraguas de la Fundación Pianoforte) viene construyendo un perfil distintivo dentro de la escena local: producciones que desafían etiquetas, vinculando lo académico con lo popular.

En este caso, el desafío es mayúsculo: tomar canciones que ya forman parte del ADN cultural global y reimaginarlas en clave orquestal. El resultado promete ser más que un simple homenaje. El espectáculo propone un recorrido por los hits más emblemáticos, con arreglos especialmente diseñados para orquesta, banda en vivo y solista.

Las entradas, en Entradaweb.com.ar, cuenta con dos modalidades: General a $25.000 y VIP (acceso preferencial + degustación previa al show) a $40.000.

Orquesta Pianoforte foto 5

"El mayor desafío suele ser trasladar un lenguaje profundamente rítmico y basado en el groove (como el de Michael Jackson) a un formato donde el pulso no depende de una batería electrónica o un bajo funk, sino de una orquesta completa", adelanta Martín Vega, el director invitado, que estará acompañado por Matías Guembe como cantante solista.

"La clave está en no 'rigidizar' esa energía: hay que encontrar maneras de que las cuerdas, los vientos y la percusión sinfónica reproduzcan ese impulso vital sin que suene académico o pesado. También entra en juego el timbre: muchos sonidos icónicos del pop de Jackson son sintéticos o muy procesados, y traducirlos a instrumentos acústicos implica creatividad para no perder identidad", detalla sobre los desafíos de la propuesta.

"En los arreglos, generalmente se busca un equilibrio. Si uno es demasiado fiel, corre el riesgo de hacer una copia que no aporta nada nuevo; si se aleja demasiado, puede perderse la esencia reconocible", reflexiona. "En este tipo de proyectos se suele respetar la estructura, melodías y hooks principales, pero se permite una relectura en armonía, texturas y desarrollo orquestal. Por ejemplo, se pueden expandir introducciones, crear transiciones nuevas o redistribuir líneas icónicas entre secciones de la orquesta para darles otro color".

Sobre cómo seleccionaron las canciones, en un universo tan vasto, cuenta: "El repertorio suele construirse a partir de los temas más representativos y versátiles del catálogo: canciones que no solo sean populares, sino que también 'funcionen' en versión sinfónica. En el caso de 'Thriller' y 'Beat it' hay material con gran riqueza rítmica y melódica que permite desarrollos orquestales interesantes. También se suele buscar contraste: temas más rítmicos junto a baladas, para que el concierto tenga dinámica y narrativa como 'Heal The World'".

Por su parte, Guembe se muestra ansioso y emocionado, ya que "desde muy chico soñaba estar en los grandes teatros interpretando las canciones de mis artistas favoritos. Espero estar a la altura esta vez y que la audiencia disfrute de todo el concierto."

Sin embargo, aclara que el reto fue mayúsculo: "Los aspectos técnicos que tuve que adaptar para poder cantar este repertorio fueron, por ejemplo, la utilización de vibratos muy rápidos, una voz muy percusiva, el uso de falsete y sobre todo realizar vocalizaciones que me ayuden a llegar a los agudos que realizaba. En el repertorio hay canciones con aspectos técnicos muy complejos, como por ejemplo, 'Beat It' en sus agudos, 'Don't Stop 'Til You Get Enough' en el uso del falsete, y 'Earth Song' por su carga emotiva, y además sus grandes agudos en el final de la canción."

- Martín, desde tu formación académica y experiencia como director, ¿qué lugar ocupan hoy este tipo de cruces entre música sinfónica y cultura popular?- Estos cruces hoy ocupan un lugar muy relevante. Desde la perspectiva de la música clásica, representan una forma de expansión del repertorio y de conexión con nuevas audiencias. Y desde la cultura popular, implica una revalorización: llevar estas obras a un contexto sinfónico permite apreciarlas desde otra profundidad. Lejos de ser algo menor, es un terreno donde conviven tradición e innovación, y donde el desafío artístico es genuino. Bien logrados, estos proyectos no son “adaptaciones”, sino nuevas obras basadas en materiales conocidos.

Más adaptaciones sinfónicas en Mendoza

Si algo deja en evidencia la llegada de “Michael Jackson Sinfónico” es que Mendoza atraviesa un momento particular: la música académica dejó de ser un territorio aislado para convertirse en un espacio de cruce, riesgo y reinvención. Las orquestas locales parecen haber entendido, gracias a ciclos ya instaurados como la Fiesta de la Cosecha, que el futuro está en dialogar con otras músicas. Y en ese mapa, tanto los organismos oficiales como los proyectos independientes están escribiendo nuevas partituras.

La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo es, en ese sentido, uno de los faros más claros de esta transformación. Su ciclo “Fusión” viene funcionando como laboratorio de ideas donde el repertorio clásico se mezcla con el ADN de la música popular. Y en su temporada 2026 ya hay una fecha especial que todos miran con expectativas: el sábado 1 de agosto, a las 20.30, presentará “Fusión IV - Homenaje a Charly García (Sui Generis/Serú Girán)”, bajo la dirección del invitado chileno Francisco Núñez Palacios.

El programa contará además con el Coro de Jóvenes UNCuyo y las voces de Matías Guembe y Cecilia Salinas, en un cruce que promete tensión y belleza: la épica emocional de canciones que ya son parte del inconsciente colectivo, amplificada por la potencia de una orquesta.

Pero la Sinfónica no se detiene ahí. El 21 de noviembre, también a las 20.30, llegará “Fusión VI - Sinfónica Electrónica”, con dirección invitada de Mateo Ayvazishvili. Aquí el cruce es aún más radical: la convivencia entre instrumentos acústicos y texturas electrónicas.

Y si nos vamos a lo ya transcurrido en el año, tenemos el gran homenaje a Joan Manuel Serrat, en ocasión del honoris causa que le dio la UNCuyo. Y, desde el lado de la Filarmónica de Mendoza, la mencionada Fiesta de la Cosecha, que este año tuvo como protagonistas a Las Pelotas.