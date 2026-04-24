24 de abril de 2026 - 11:11

Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi y su video original

La nueva película explica las secuelas extremas al artista, que empezó desde 1984 con su adicción a los analgésicos.

1984. Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi

1984. Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva biopic sobre MIchael Jackson toma como eje un episodio que reconfiguró la vida completa del Rey del Pop. Entre giras históricas, récords musicales y coreografías inolvidables, hay una escena que se impone como bisagra en la historia: un accidente que funciona como un punto de quiebre que ayuda a explicar lo que vino después.

Leé además

Las críticas a la biopic de Michael Jackson

Qué dicen las críticas sobre la película de Michael Jackson

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: la biopic de michael jackson promete volver a desatar controversias sobre su vida

Estrenos de cine: la biopic de Michael Jackson promete volver a desatar controversias sobre su vida

Por Redacción Espectáculos
Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson.
Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson.

En “Michael”, la película decide poner en el centro el recordado incidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984. Jackson atravesaba el pico de su carrera. "Thriller" dominaba la industria musical y su figura se expandía más allá del pop, convirtiéndose en un fenómeno global.

El comercial de Michael Jackson para Pepsi

En esa época, Pepsi le ofreció al cantante hacer una ambiciosa campaña publicitaria junto a sus hermanos.

Embed - Michael Jackson Pepsi commercial hair on fire full

La escena estaba pensada como un ingreso impactante, en el que el cantante debía descender por una escalera mientras lanzaban fuegos artificiales. Sin embargo, algo falló.

Una de las explosiones ocurrió antes de tiempo y el fuego alcanzó la cabellera del artista, provocándole quemaduras en el cuero cabelludo frente a un teatro lleno.

Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.

Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.

Por qué la película de Michael Jackson muestra el incidente de Pepsi como central

Lejos de usarlo solo como un momento dramático, la película lo construye como un antes y un después. Ese accidente no solo tuvo consecuencias físicas —incluyendo cirugías, trasplantes y secuelas visibles—, sino que también marcó el inicio de un cambio más profundo.

A partir de ese episodio, se intensificaron los tratamientos médicos y el uso de analgésicos para sobrellevar el dolor. Muchos biógrafos y analistas coinciden en que allí se abre una etapa distinta en la vida del artista, atravesada por la exposición extrema, el desgaste y decisiones que impactarían en su salud a largo plazo.

Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.

Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, a los 50 años, en su casa de Los Ángeles. La causa oficial fue un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, un potente anestésico de uso hospitalario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas.

Programación especial en TV por Luis Brandoni: las películas que se verán gratis el fin de semana

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Prime Video que convierte a un héroe en villano.

La nueva película slasher de Prime Video con un héroe infantil convertido en villano

Por Redacción Espectáculos
Franco Colapinto y fue visto junto a una joven en medio de los rumores.

A pesar de negarlo, Franco Colapinto fue visto con su nueva novia: la foto que confirma el romance

Por Agustín Zamora
Los Abuelos de la Nada regresaron a Mendoza

Los Abuelos de la Nada repasaron sus grandes éxitos en Mendoza con la gira "Costumbres Argentinas"

Por Marianela Panelo