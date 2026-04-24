Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi y su video original

La nueva película explica las secuelas extremas al artista, que empezó desde 1984 con su adicción a los analgésicos.

1984. Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi

La nueva biopic sobre MIchael Jackson toma como eje un episodio que reconfiguró la vida completa del Rey del Pop. Entre giras históricas, récords musicales y coreografías inolvidables, hay una escena que se impone como bisagra en la historia: un accidente que funciona como un punto de quiebre que ayuda a explicar lo que vino después.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson. Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson. gentileza En “Michael”, la película decide poner en el centro el recordado incidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984. Jackson atravesaba el pico de su carrera. "Thriller" dominaba la industria musical y su figura se expandía más allá del pop, convirtiéndose en un fenómeno global.

El comercial de Michael Jackson para Pepsi En esa época, Pepsi le ofreció al cantante hacer una ambiciosa campaña publicitaria junto a sus hermanos.

Embed - Michael Jackson Pepsi commercial hair on fire full La escena estaba pensada como un ingreso impactante, en el que el cantante debía descender por una escalera mientras lanzaban fuegos artificiales. Sin embargo, algo falló.

Una de las explosiones ocurrió antes de tiempo y el fuego alcanzó la cabellera del artista, provocándole quemaduras en el cuero cabelludo frente a un teatro lleno.