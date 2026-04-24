Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi y su video original

La nueva biopic sobre MIchael Jackson toma como eje un episodio que reconfiguró la vida completa del Rey del Pop. Entre giras históricas, récords musicales y coreografías inolvidables, hay una escena que se impone como bisagra en la historia: un accidente que funciona como un punto de quiebre que ayuda a explicar lo que vino después.
Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson.
Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson.
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En “Michael”, la película decide poner en el centro el recordado incidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984. Jackson atravesaba el pico de su carrera. "Thriller" dominaba la industria musical y su figura se expandía más allá del pop, convirtiéndose en un fenómeno global.
El comercial de Michael Jackson para Pepsi
En esa época, Pepsi le ofreció al cantante hacer una ambiciosa campaña publicitaria junto a sus hermanos.
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La escena estaba pensada como un ingreso impactante, en el que el cantante debía descender por una escalera mientras lanzaban fuegos artificiales. Sin embargo, algo falló.
Una de las explosiones ocurrió antes de tiempo y el fuego alcanzó la cabellera del artista, provocándole quemaduras en el cuero cabelludo frente a un teatro lleno.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
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Por qué la película de Michael Jackson muestra el incidente de Pepsi como central
Lejos de usarlo solo como un momento dramático, la película lo construye como un antes y un después. Ese accidente no solo tuvo consecuencias físicas —incluyendo cirugías, trasplantes y secuelas visibles—, sino que también marcó el inicio de un cambio más profundo.
A partir de ese episodio, se intensificaron los tratamientos médicos y el uso de analgésicos para sobrellevar el dolor. Muchos biógrafos y analistas coinciden en que allí se abre una etapa distinta en la vida del artista, atravesada por la exposición extrema, el desgaste y decisiones que impactarían en su salud a largo plazo.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
Michael Jackson y el accidente que cambió su vida.
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Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, a los 50 años, en su casa de Los Ángeles. La causa oficial fue un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, un potente anestésico de uso hospitalario.