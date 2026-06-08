Maggie Cullen llega al teatro Independencia para presentar su último disco: "Descubrí que me encanta componer"

" Empecé a conectarme con la música desde un lado que no conocía ", reflexiona Maggie Cullen al hablar de su faceta como compositora. A sus 25 años, ya se erigió como un punto luminoso del folclore actual: logró construir una personalidad artística propia sin romper el delicado hilo que la une a la tradición.

Este viernes 12 de junio a las 21 presentará su disco " Décimas " en el teatro Independencia . Será una ocasión para celebrar trabajo que recientemente recibió el Premio Gardel a Mejor Álbum de Folclore. Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.

A Maggie Cullen la recordarán especialmente aquellos que, en 2021, vieron el certamen "La Voz Argentina", donde llegó a semifinales. Pocos años después, ya ocupa un lugar central en la nueva generación de artistas folclóricos.

¿Joyas? Las hay. Además de la propia canción "Décimas", compuesta por ella, en los mendocinos resonará especialmente " La sin pena ", canción inédita de Raúl Carnota y el inolvidable Jorge Marziali. Maggie Cullen la encontró en una vieja grabación de radio y, junto a Guadalupe Carnota, pudieron reconstruirla.

Embed - LA SIN PENA - Maggie Cullen (Video Lyric)

- Venís de recibir hace unos días un Gardel por el álbum. ¿Cómo viviste ese momento y qué crees que fue lo que cautivó del disco a la Capif?

- Lo del Gardel para mí fue muy emocionante. Sigo muy sorprendida, son mis dos primeros discos, “Canciones del viento" y “Décimas”. Lo que nunca me imaginé es que ambos recibirían premios Gardel a Mejor Álbum Artista de Folclore. Es un reconocimiento muy especial, tanto para mí como para mi equipo de trabajo, que realmente puso esfuerzo, tiempo y corazón en este proyecto. Es un disco precioso de música latinoamericana y música de raíz, donde yo también me descubro como “Maggie cantautora”, lo que trajo en la intimidad un profundo proceso de introspección y autoconocimiento. Ya recibir las dos nominaciones de este disco nuevo, a Mejor Álbum Artista de Folclore y a Mejor Canción de Folclore fueron para mí un regalo. La canción nominada es "Décimas", cuya letra compuse y preparé durante largo tiempo, y cuando finalmente la escuché con su melodía ya terminada, me vi a mí misma reflejada, y también por eso decidí nombrar este segundo disco así.

Maggie Cullen en el teatro Independencia: su nuevo camino como autora

- "Décimas" marca un paso importante en tu faceta como compositora. ¿Qué descubriste de vos misma al escribir y grabar tus propias canciones en este álbum?

- En principio descubrí que me encanta componer. ¡Y creo que no es poca cosa! He charlado mucho sobre esto con una de mis grandes maestras: Teresa Parodi. Recuerdo que una vuelta nos encontramos en un programa de televisión y yo le comentaba que no me ocurrió como en su caso, que compone desde que es muy niña. Es una inquietud artística y personal que empezó a surgir en mí a esta edad, y con un camino ya transitado con la música dentro de la interpretación y del instrumento. Sin embargo, tanto ella como León Gieco me impulsaron a animarme a compartir mis canciones. Y fue muy genial, porque incluso empecé a conectarme con la música desde un lado que no conocía, a conectar con el juego, a bajar la vara de la exigencia y a dejar la creatividad fluir. Otra persona fundamental para que esto ocurriera fue el productor de "Décimas", Popi Spatocco, quien también me incentivó y escuchó mis canciones con amor y paciencia. Fue muy especial y estoy agradecida. Y espero que este camino siga creciendo en mí.

- ¿Y cómo encontrás el equilibrio entre la raíz y la búsqueda de una voz propia?

- Lo siento como parte de mi tarea. Soy una gran amante de nuestra tradición, amo la música nacional, y creo que hay obras increíbles que sería una pena que se dejen de lado y queden en el olvido. Porque tienen un valor cultural y de identidad para nosotros que es muy poderoso. Sin embargo, a la vez el camino mismo me fue llevando a querer encontrar qué es lo que quiero decir, y de qué modo quiero hablar y comunicarme. También creo que somos un poco de todo lo que recibimos, mezclado con el legado que queremos dejar. Estoy en esa búsqueda constantemente. Por lo que quizás no sé cómo responder a tu pregunta, y justamente eso es lo que hace tan interesante el proceso. Que no sé si alguna vez voy a llegar a la respuesta. He escuchado decir al Chango Spasiuk que es mucho más interesante estar en proceso que haber terminado. Coincido con él y creo que para esta pregunta esta es mi respuesta.

Embed - Décimas - Maggie Cullen (Videoclip Oficial)

- ¿Por qué elegiste el nombre "Décimas"? ¿Qué significado tiene para vos dentro del universo del álbum?

- A comienzos del año 2025, participé de un encuentro de músicos que se realiza en la Paloma, Uruguay. Así conocí y escuché al maestro de la décima espinela: Alexis Díaz Pimienta. A partir de aquel momento quedé fascinada, y empecé a estudiar un poco más a fondo, acerca de esta forma poética y de la influencia que ha tenido en nuestra música de raíz. Fue por eso que me puse a jugar y a componer en décimas. Luego apareció esta canción. Tiene un valor grande para mí, porque siento que habla de mi presente, de lo que estoy viviendo y lo que estoy buscando vivir.

- Muchos te consideran una de las voces más representativas de la nueva generación del folclore. ¿Cómo vivís esa etiqueta y qué responsabilidad implica para vos?

- Tomo con gran responsabilidad lo que me está ocurriendo y agradezco cada día la posibilidad de vivir de lo que amo, de poder viajar y recorrer las provincias. Es algo que agradezco al comienzo de cada concierto, soy una afortunada. Poder viajar a Cuyo a encontrarme con ustedes y además hacerlo con toda la banda con la que grabamos el disco es un lujo y soy muy consciente de ello. Pero realmente creemos que merecen escuchar el trabajo que preparamos. Y por otro lado, busco dar lo mejor de mí. En cada oportunidad que tengo que cantar y encontrarme con la gente. Son momentos en los que tengo la posibilidad de darme a través de la música, de un abrazo, de un gesto. Y eso me hace feliz.

- El año pasado, fuiste de los primeros artistas invitados al ciclo FAlklore. ¿Cómo viviste la experiencia y por qué crees que tuvo la repercusión que tuvo?

- Esa experiencia fue genial. Creo que fue un encuentro genuino entre artistas de distintas generaciones y con estilos muy diferentes dentro de nuestra música folclórica. Poder dialogar con Sole, Peteco, Milo J, el Chaqueño, Juan Quintero, Teresa Parodi… Fue espectacular. Y celebrarnos unos a otros, poder abrazarnos y alentar al otro a seguir dando lo mejor por nuestra música y por nuestra Argentina. Fue mágico. Creo que la mayor repercusión que tuvo fue la unión de generaciones en un mismo plan… He escuchado historias de abuelos que se sentaron con nietos a escuchar el programa y ambos se habían quedado las tres horas oyéndolo. Creo que eso es muy valioso.