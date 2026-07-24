La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá un concierto imperdible en el teatro Independencia

La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá este sábado 25 de julio, a las 21, un nuevo concierto de su temporada de abono en el Teatro Independencia . Bajo el título " Luces del Norte ", la propuesta recorrerá algunas de las obras más representativas de la tradición sinfónica escandinava, con dirección del maestro Nicolás Rauss y la participación del flautista Franco Gidoni como solista.

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Se trata del sexto concierto de abono de la temporada y propone un recorrido musical inspirado en los paisajes, la luz y las tradiciones populares del norte de Europa. La selección busca acercar al público a una de las corrientes más singulares del repertorio orquestal, con composiciones que reflejan la identidad cultural de Finlandia y Noruega.

La velada comenzará con "Valse triste", Op. 44 n.º 1, de Jean Sibelius, una de las páginas más célebres del compositor finlandés. Escrita originalmente como música incidental para la obra teatral "Kuolema" ("La muerte"), la pieza se caracteriza por su atmósfera melancólica y una refinada escritura orquestal.

Luego será el turno del Concierto para flauta y orquesta, Op. 22, del compositor noruego Johan Kvandal. La obra, compuesta en 1963, contará con la interpretación como solista de Franco Gidoni, primer flauta solista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y es considerada una de las piezas concertantes más importantes del repertorio escandinavo del siglo XX.

La segunda parte estará dedicada íntegramente a la Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op. 43, también de Sibelius, una composición fundamental dentro del repertorio sinfónico del siglo XX, reconocida por la solidez de su arquitectura musical y su desarrollo orgánico.

El concierto será dirigido por Nicolás Rauss, reconocido director suizo con una extensa trayectoria en América Latina, donde estuvo al frente de organismos como la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (SODRE), la Orquesta USACH de Chile, la Sinfónica Provincial de Rosario y la propia Filarmónica de Mendoza entre 2000 y 2004. A lo largo de su carrera ha dirigido importantes orquestas de Europa y Sudamérica, además de compartir escenario con destacados solistas internacionales.

Por su parte, Franco Gidoni desarrolló su formación entre el Conservatorio "Luis Gianneo" de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtuvo la máxima calificación en la Licenciatura en Flauta Traversa. Integró diversas orquestas del país, fue distinguido en concursos nacionales y actualmente se desempeña como primer flauta solista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Creada oficialmente en 1992 mediante la Ley Provincial 5885, la Orquesta Filarmónica de Mendoza tiene como misión difundir la música sinfónica, promover el repertorio universal, argentino y mendocino, formar nuevos públicos y garantizar el acceso democrático a la cultura. Desde el Teatro Independencia desarrolla una intensa temporada artística con conciertos de abono, propuestas especiales y actividades pedagógicas.