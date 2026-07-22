Mar del Plata anuncia su 41° Festival de Cine con homenajes y un gran concierto

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció los principales ejes de su 41ª edición, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre bajo la consigna "Donde el cine argentino dialoga con el mundo" . La programación combinará homenajes, reconocimientos a figuras destacadas de la cultura audiovisual y actividades especiales, con una presentación previa abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires.

"La Odisea" de Christopher Nolan ya es el mayor éxito de su carrera: cuánto recaudó en su primer fin de semana

Como anticipo del encuentro, el 19 de octubre se realizará la presentación oficial en el Palacio Libertad . La jornada culminará con un concierto gratuito dirigido por el compositor Emilio Kauderer junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto".

El espectáculo estará dedicado a las bandas sonoras creadas por Kauderer para películas de realizadores como Juan José Campanella y Adolfo Aristarain , y combinará música en vivo con imágenes de esos filmes.

Durante el festival también se entregarán los tradicionales Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria , que este año distinguirán a la actriz Natalia Oreiro , el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer .

Oreiro será reconocida por una carrera que abarca la actuación, la música y la producción, con una proyección internacional alcanzada tanto por sus telenovelas como por su trabajo cinematográfico en títulos como Cleopatra, Infancia clandestina, Wakolda, Gilda, no me arrepiento de este amor, Hoy se arregla el mundo y La mujer de la fila, entre otros.

Agresti y Babenco: homenaje a directores

Agresti recibirá el galardón tras una trayectoria que lo llevó desde el cine independiente argentino hasta Hollywood, donde dirigió La casa del lago, protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock. El realizador mantiene además una estrecha relación con el Festival de Mar del Plata, que distinguió varias de sus películas en distintas ediciones.

Alejandro Agresti: "Es una película necesaria"

Kauderer, por su parte, será homenajeado por una obra ligada a algunas de las producciones más relevantes del cine argentino. Su música acompañó películas como El secreto de sus ojos, Metegol, El cuento de la comadreja, Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, Mi obra maestra y Corazón de león, además de haber sido interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Otro de los momentos destacados será el homenaje a Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento y 10 de su fallecimiento. El tributo incluirá la proyección de Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado y Mi amigo hindú, además de un panel sobre su legado con participación de integrantes de su familia.

Con una propuesta que reunirá memoria, patrimonio, cine contemporáneo y grandes referentes de la cultura audiovisual, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata buscará reafirmar su lugar como uno de los principales encuentros cinematográficos y mantener el prestigio que le otorga ser el único festival de América Latina con categoría A reconocida por la FIAPF, distinción que comparte con certámenes como Cannes, Venecia y San Sebastián.