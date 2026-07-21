21 de julio de 2026 - 21:35

Se incendió la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata e investigan el hecho: el video

Ocurrió en el barrio Alfar, mientras el propietario no estaba presente. El incendio provocó severos daños en una de las construcciones más originales de la zona. No hubo heridos.

Se incendió la famosa “Casa de Dragon Ball” de Mar del Plata.

Se incendió la famosa “Casa de Dragon Ball” de Mar del Plata.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La reconocida "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata sufrió un importante incendio que provocó severos daños en su estructura. La vivienda, ubicada en el barrio Alfar y famosa por su llamativo diseño, quedó envuelta en llamas, pero afortunadamente no se registraron víctimas. El hecho quedó registrado en video.

Leé además

Una conductora atropelló a dos personas en pleno centro de Mar del Plata.

Impactante choque en Mar del Plata: dos heridos graves y una conductora aprehendida
Imputaron a dos hermanos por el crimen de Polvaredas

Imputaron a dos hermanos por el crimen del adolescente y el ataque a su hermano en Polvaredas

Por Redacción Policiales

Al momento del incendio no había personas en el interior, lo que evitó que el episodio terminara con heridos, mientras que el dueño llegó cuando las tareas de control ya estaban en marcha. Las causas todavía son materia de investigación.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron la vivienda completamente afectada por el fuego. Poco después, una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio comenzó un intenso operativo para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio pudo ser extinguido, aunque la estructura sufrió importantes daños materiales.

El video del incendio de la Casa de Dragon Ball

El momento fue grabado por testigos que circulaban por la zona, mientras vecinos intentaban extinguir el fuego a la espera de los bomberos. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio que afectó a esta emblemática construcción marplatense.

La llamada Casa de Dragon Ball se había convertido en una curiosidad urbana del barrio Alfar debido a su estructura de fibra de vidrio con forma de domo o iglú, una estética que muchos relacionaban con las viviendas de los personajes de la famosa serie japonesa.

Ahora, los peritajes buscarán establecer cómo se inició el fuego que dejó severamente dañada una de las construcciones más originales de la ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se investiga la muerte de un hombre mientras combatía los incendios en Salta.

Murió mientras combatía incendios forestales en Salta e investigan la circunstancias del hecho

Por Redacción Policiales
Una jubilada de General Madariaga fue estafada por un falso Kevin Costner

Una jubilada le transfirió $ 3,6 millones a un falso Kevin Costner tras una estafa sentimental

Por Redacción Policiales
Dos hombres detenidos con un kilo de cocaína y una camioneta con pedido de secuestro

San Rafael: detuvieron a dos hombres con más de un kilo de cocaína en una camioneta robada

Por Redacción Policiales
Detuvieron un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

Capturan en Mendoza a un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

Por Redacción Policiales