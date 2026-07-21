Se incendió la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata e investigan el hecho: el video

Ocurrió en el barrio Alfar, mientras el propietario no estaba presente. El incendio provocó severos daños en una de las construcciones más originales de la zona. No hubo heridos.

Se incendió la famosa “Casa de Dragon Ball” de Mar del Plata.

La reconocida "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata sufrió un importante incendio que provocó severos daños en su estructura. La vivienda, ubicada en el barrio Alfar y famosa por su llamativo diseño, quedó envuelta en llamas, pero afortunadamente no se registraron víctimas. El hecho quedó registrado en video.

Al momento del incendio no había personas en el interior, lo que evitó que el episodio terminara con heridos, mientras que el dueño llegó cuando las tareas de control ya estaban en marcha. Las causas todavía son materia de investigación.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron la vivienda completamente afectada por el fuego. Poco después, una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio comenzó un intenso operativo para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio pudo ser extinguido, aunque la estructura sufrió importantes daños materiales.

El video del incendio de la Casa de Dragon Ball El momento fue grabado por testigos que circulaban por la zona, mientras vecinos intentaban extinguir el fuego a la espera de los bomberos. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio que afectó a esta emblemática construcción marplatense.