Una jubilada le transfirió $ 3,6 millones a un falso Kevin Costner tras una estafa sentimental

Una jubilada de 70 años y de General Madariaga , se convirtió en víctima de una estafa sentimental tras ser contactada por un perfil que suplantaba la identidad del reconocido actor estadounidense Kevin Costner, al cual le terminó transfiriendo más de 3 millones de pesos .

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El engaño se originó en la red social TikTok durante el año 2025 y se consolidó a través de la aplicación de mensajería Zangi , elegida por el estafador por sus características de privacidad, donde se desarrolló un vínculo afectivo completamente ficticio que se extendió por meses.

Durante el intercambio de mensajes, el delincuente logró ganarse la confianza de la mujer al punto de proponerle proyectos de vida juntos. El estafador le sugirió que vendiera su casa en Madariaga con la supuesta promesa de que él le compraría una nueva vivienda en Santa Marta, California.

Además, le ofreció un carnet especial de “Club Fan” o “socio fanático”, el cual supuestamente le permitiría mantener un contacto más cercano con el artista.

Convencida de la veracidad de la relación, la jubilada realizó dos transferencias bancarias entre el 19 y el 21 de mayo de 2026. El monto total de lo robado asciende a $3.621.712,35 , dinero que fue depositado en una cuenta de la billetera virtual Ualá Bank .

Para prolongar el engaño y evitar sospechas inmediatas, el delincuente le envió un carnet falso que la acreditaba como miembro oficial del club de fans.

La mujer comenzó a advertir la situación al leer comentarios de otros usuarios en TikTok que denunciaban al perfil como fraudulento. Sus sospechas se confirmaron al investigar en Google y descubrir que la cuenta a la que había enviado los fondos pertenecía a una entidad financiera con sede en Buenos Aires, y no a una cuenta internacional vinculada a la estrella de Hollywood.

La denuncia fue radicada recientemente y la causa, caratulada como “estafa”, ha quedado a cargo del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga. Los investigadores se centran ahora en rastrear el recorrido del dinero para identificar a los responsables detrás del perfil falso.

Este caso guarda similitudes con otros hechos recientes, como la estafa sufrida por otra argentina a manos de un falso George Clooney creado mediante inteligencia artificial.