Una casa container de apenas 15 metros cuadrados se convirtió en el lugar elegido por Silvia Valdivia para bajar el ritmo y pasar parte de sus días rodeada de árboles. La vivienda está instalada en Villa Flor Serrana, una reserva natural ubicada en la zona de Tanti, Córdoba.

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La estructura fue fabricada íntegramente en una planta de San Francisco, Córdoba , durante un proceso que demandó aproximadamente 90 días. Después viajó en camión hasta las sierras y una grúa la colocó sobre una base de cemento preparada previamente en el terreno.

Aunque la superficie es comparable con la de una habitación amplia, el interior reúne los sectores necesarios para una estadía cómoda. Cuenta con living, cocina integrada, baño completo y termotanque , además de muebles diseñados especialmente para aprovechar los espacios de guardado.

La casa posee una ventana convencional y un gran ventanal doble de aluminio que también funciona como puerta y un gran ventanal doble de aluminio que también funciona como puerta de entrada. La elección permite sumar luz mente el monoambiente hacia el paisaje serrano.

Las paredes y el techo fueron revestidos con madera. Además de aportar una apariencia más cálida, esta terminación fue pensada para mejorar la aislación y reducir el intercambio de temperatura con el exterior.

Por qué eligió una vivienda container

Silvia había trabajado durante 15 años como supervisora en una empresa de cosméticos. Una advertencia médica relacionada con el estrés la llevó a reconsiderar su rutina y, después de separarn espacio propio en contacto con la naturaleza.

No quería atravesar una obra tradicional con materiales acumulados en el lote, plazos difíciles de prever y tareas permanentes dentro de una reserva. Por eso eligió un sistema modular fabricado fuera del terreno, que permitió concentrar la construcción en un espacio controlado.

La vivienda no fue armada completamente en 90 días dentro de las sierras: durante ese plazo se construyó y equipó el módulo en fábrica. La instalación final necesitó además una base, transporte, descarga y conexiones.

Cuánto cuesta una casa container de 15 metros cuadrados

La referencia difundida por el arquitecto responsable ubicó en $20.000.000 el precio de un monoambiente modular de características similares durante mayo de 2026. El valor no debe tarifa fija para cualquier vivienda container.

El presupuesto puede cambiar según:

La cantidad y calidad de las aberturas.

El tipo de aislación.

Los revestimientos interiores.

El equipamiento de cocina y baño.

Los muebles incluidos.

La distancia del transporte.

La necesidad de una grúa.

El tipo de fundación.

Las conexiones de agua, electricidad y desagües.

Tampoco debe suponerse que el precio incluye el terreno, permisos municipales, estudios del suelo o trabajos externos. Antes de comparar propuestas, hay que solicitar un detalle escrito de lo que se entrega terminado.