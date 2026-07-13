13 de julio de 2026 - 19:58

Simuló ser pasajero, le robó a un conductor de una app de viajes y una cámara lo delató

El conductor denunció el robo y entregó la grabación del interior del auto, que permitió identificar y detener al sospechoso un día después.

Simuló ser pasajero y le robó a un chofer de app.

Simuló ser pasajero y le robó a un chofer de app.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 33 años fue detenido en Córdoba tras ser acusado de robarle a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso habría fingido ser un pasajero para realizar el robo, pero una cámara instalada en el interior del auto registró toda la secuencia. Eso resultó clave para su captura.

Leé además

Insólito robo en Corea del Sur: se llevó 50 mil dólares y dejó billetes falsos.

Insólito robo: un banquero cambió 50 mil dólares por billetes falsos con dibujos y pasó desapercibido
Insólito: rompió el vidrio de un auto para robarse un oso gigante de peluche en Saavedra

Insólito: rompió el vidrio de un auto para robarse un oso gigante de peluche en Saavedra

El episodio ocurrió el pasado sábado y el presunto malviviente fue detenido al día siguiente durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital cordobesa. Según informó Infobae, los policías lo reconocieron gracias a las imágenes aportadas por la víctima tras presentar la denuncia.

Video: así le robó el delincuente al chofer de aplicación

El video muestra que el hombre subió al vehículo vestido con un buzo y un jean, y se ubicó detrás del conductor. Cabe remarcar que durante los primeros segundos del recorrido mantuvo una conversación normal, sin dar señales de que iba a cometer un delito. El conductor no se imaginaba lo que iba a ocurrir.

Pese al buen trato, la situación cambió por completo rápidamente. El pasajero se abalanzó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y escapó antes de que la víctima pudiera reaccionar.

Luego del robo, el conductor presentó la denuncia y entregó la grabación registrada por la cámara del auto. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y facilitaron el trabajo de la Policía local para identificar al sospechoso.

Luego de su detención en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, el acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa, que continuará con la investigación del caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La SUV en la que se movilizaban los ladroness.  Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Con un auto robado fueron a rezar a El Challao, se tirotearon con la Policía y fueron detenidos tras una persecución

Un policía federal retirado mató a un motochorro en Avellaneda.

Un suboficial retirado de la PFA se defendió de un robo y abatió a un motochorro en Avellaneda

Así roban en los gabinetes del gas a vecinos de Guaymallén.

Así roban en los gabinetes del gas a vecinos de Guaymallén: el relato de las víctimas y la respuesta de Ecogas

Devolvió la billetera pero fue denunciado: este es el motivo. 

Halló una billetera perdida, la devolvió a la policía y terminó denunciado por usar las tarjetas bancarias