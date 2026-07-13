Simuló ser pasajero, le robó a un conductor de una app de viajes y una cámara lo delató

El conductor denunció el robo y entregó la grabación del interior del auto, que permitió identificar y detener al sospechoso un día después.

Un hombre de 33 años fue detenido en Córdoba tras ser acusado de robarle a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso habría fingido ser un pasajero para realizar el robo, pero una cámara instalada en el interior del auto registró toda la secuencia. Eso resultó clave para su captura.

El episodio ocurrió el pasado sábado y el presunto malviviente fue detenido al día siguiente durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital cordobesa. Según informó Infobae, los policías lo reconocieron gracias a las imágenes aportadas por la víctima tras presentar la denuncia.

Video: así le robó el delincuente al chofer de aplicación El video muestra que el hombre subió al vehículo vestido con un buzo y un jean, y se ubicó detrás del conductor. Cabe remarcar que durante los primeros segundos del recorrido mantuvo una conversación normal, sin dar señales de que iba a cometer un delito. El conductor no se imaginaba lo que iba a ocurrir.

Pese al buen trato, la situación cambió por completo rápidamente. El pasajero se abalanzó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y escapó antes de que la víctima pudiera reaccionar.

Luego del robo, el conductor presentó la denuncia y entregó la grabación registrada por la cámara del auto. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y facilitaron el trabajo de la Policía local para identificar al sospechoso.

Luego de su detención en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, el acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa, que continuará con la investigación del caso.