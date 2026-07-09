Con un auto robado fueron a rezar a El Challao, se tirotearon con la Policía y fueron detenidos tras una persecución

Tras una cinematográfica persecución que incluyó disparos, la Policía logró detener a dos ladrones que se movilizaban en u n auto que habían robado y que, según los investigadores, previamente habían r obado en una casa de Luján.

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Justamente, cuando escapaban de este robo en la calle Los Parrales al 7400, las cámaras de seguridad captaron que los delincuentes se movilizaban en una SUV VW T-Cross robada en Ciudad. Luego se descubrieron que tenía patentes que pertenecían a otro vehículo de la misma marca y modelo, las cuales también habían sido denunciadas como robadas en Guaymallén, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

A partir de tareas de inteligencia y trabajo de campo realizados por efectivos de la División Robos y Hurtos, en conjunto con la División Sustracción de Automotores, el vehículo fue detectado ayer miércoles nuevamente por las cámaras de seguridad cuando circulaba por el departamento de Las Heras. Según una fuente policial, los delincuentes habían ido al santuario de Nuestra Señora de Lourdes de El Challao.

Cuando los tres sujetos salieron del templo, advirtieron la presencia policial. Entonces subieron al auto, evadieron el control y realizaron maniobras de alto riesgo, con lo que lograron salir del predio santo.

Entonces comenzó una persecución en la que los sospechosos se desprendieron de diversos elementos que fueron recuperados por el personal policial, tales como teléfonos celulares, prendas de vestir, guantes y una linterna.

Según fuentes de la fuerza, los uniformados dispararon contra la SUV y lograron darle a una de las ruedas cuando transitaban ya por el barrio Cementista de Las Heras. Allí, los dos delincuentes intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos por los policías.

En el interior del vehículo, además, se secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos contra la propiedad, dos inhibidores de señal, documentación y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En la requisa realizada a uno de los aprehendidos, también fue recuperado un reloj denunciado como sustraído en la casa de Luján.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que la SUV presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio y registraba un pedido de secuestro desde el pasado 16 de junio, tras haber sido sustraída en Ciudad.

Asimismo, las patentes que llevaba colocadas también habían sido denunciadas como robadas días atrás en Guaymallén.

La situación determinó un posterior procedimiento en el que personal de Policía Científica llevó adelante las pericias sobre el vehículo y los distintos indicios recolectados, mientras que especialistas en Tecnología Aplicada realizaron el relevamiento y la extracción de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas de la zona para incorporarlos a la investigación.

Los dos sospechosos quedaron detenidos por disposición de la autoridad judicial interviniente.