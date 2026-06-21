21 de junio de 2026 - 17:36

El perro "Sniper" fue clave para resolver un robo y ubicar una vivienda en Tupungato

La Policía de Mendoza recuperó bienes robados en un complejo turístico de Tupungato y detuvo a dos personas tras una investigación que se desarrolló en pocas horas.

Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos.

Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo conjunto de distintas unidades de la Policía de Mendoza permitió esclarecer en pocas horas un robo ocurrido en un complejo turístico de Tupungato, recuperar los elementos sustraídos y detener a dos personas vinculadas a la causa.

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La investigación comenzó durante la mañana del viernes tras una denuncia por un robo cometido en dos cabañas ubicadas sobre la Ruta 89. A partir de ese momento trabajaron de manera coordinada efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato, el Cuerpo de Canes y la Unidad Investigativa departamental.

El aporte clave de “Sniper”

Uno de los avances más importantes se produjo con la intervención del perro rastreador “Sniper”, perteneciente al Cuerpo de Canes del Valle de Uco.

El animal logró seguir rastros vinculados al hecho y permitió reconstruir parte del recorrido realizado por los autores del robo. Durante el seguimiento también fueron detectados elementos descartados durante la huida.

Sniper
"Sniper", el&nbsp; perro de la Polic&iacute;a del Valle de Uco. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. (archivo)

"Sniper", el perro de la Policía del Valle de Uco. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. (archivo)

La búsqueda condujo hasta las inmediaciones del arroyo Las Jarillas, donde el can marcó una vivienda ubicada en la zona de Gualtallary, aportando un dato fundamental para orientar la investigación.

Persecución y allanamiento

Mientras avanzaban las actuaciones, un hombre intentó escapar por los techos de la propiedad señalada, lo que derivó en una persecución por fincas y un cauce seco de la zona hasta que fue reducido por los efectivos. Además, una mujer fue aprehendida luego de intentar agredir a los policías arrojándoles piedras.

Con autorización de la Oficina Fiscal se realizó un allanamiento encabezado por la Unidad Investigativa de Tupungato, con apoyo de la Comisaría 20, la UEP y personal de Lucha Contra el Narcotráfico.

Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos
Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos.

Tupungato: unidades de la Policía de Mendoza desarticularon un robo y recuperaron los elementos sustraídos.

Como resultado del procedimiento, los efectivos recuperaron los elementos denunciados como robados, entre ellos electrodomésticos, mobiliario, artículos de gimnasio y otros bienes pertenecientes al complejo turístico afectado. Durante el allanamiento también fueron secuestradas 19 plantas de marihuana encontradas en la propiedad investigada.

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