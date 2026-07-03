Gerente y subgerente de un conocido negocio del Centro, detenidos cuando robaban mercadería del comercio

Dos policías fuera de servicio los detuvieron y el abogado del negocio reconoció que llevaban productos presuntamente robados.

Dos empleados jerárquicos de un comercio ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza fueron detenidos este jueves por la noche, acusados de sustraer mercadería del local donde trabajaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50 en un establecimiento ubicado sobre calle Entre Ríos al 50, cuando dos policías que se encontraban fuera de servicio fueron alertados sobre una presunta sustracción de productos.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres salir del comercio con bolsas de consorcio que contenían distintos artículos del negocio, por lo que procedieron a interceptarlos y detenerlos.

Los aprehendidos fueron identificados como G.R. (45), gerente del comercio, y A.P. (50), subgerente del establecimiento.

Minutos después, el representante legal de la firma se hizo presente en el lugar y confirmó que ambos hombres trabajaban en el comercio. Además, reconoció que la mercadería secuestrada pertenecía al local.