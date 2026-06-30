30 de junio de 2026 - 23:15

Se coló en una cafetería, fingió ser mozo y hasta se robó una medialuna: "Hasta que se den cuenta"

Un joven se volvió viral en TikTok tras grabar un experimento social donde atendió mesas y se metió a la cocina de un local sin que nadie sospechara nada.

Se infiltró en una cafetería como un trabajador más y nadie se dio cuenta

Se infiltró en una cafetería como un trabajador más y nadie se dio cuenta

Foto:

Por Manuel Ferreyra

Generalmente la búsqueda de trabajo suele ser complicada, ya sea por la falta de experiencia o malas condiciones laborales. Este no fue el caso de un influencer, que hizo todo más fácil de lo que parece, luego de meterse en una cafetería fingiendo ser un mozo más.

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El joven llamado Toni Frati publicó el video en su cuenta de TikTok mostrando el experimento de infiltrarse como si fuera un trabajador más. “Trabajando en lugares en los que no trabajo hasta que se den cuenta”, escribió en el video publicado.

Luego siguió su camino hasta la cocina de la cafetería, donde habían otros empleados preparando los pedidos y ninguno preguntó por su presencia en el lugar.

Además, se tomó el trabajo de sacar una medialuna que estaba cocinándose en un horno eléctrico y se la llevó en una servilleta para finalmente retirarse del local. Cabe destacar que el reto le salió a la perfección, ya que estuvo en todos los sectores de la cafetería sin que nadie se diera cuenta ni le dijera nada.

El video alcanzó casi 2 millones de visitas, con miles de comentarios sobre el insólito experimento social. “Cómo va a ser posible que los trabajadores no se den cuenta, ósea se supone que todos se conocen”, “por lo menos cobraste el día?”, “de la nada me recordo a Gaspi”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

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