Detuvieron a cuatro policías en Venezuela por robar dinero que encontraron entre los escombros

Cuatro efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de dinero y otros bienes de valor hallados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira , el estado más afectado por los terremotos registrados la semana pasada.

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Según informaron las autoridades, los agentes fueron expulsados de la fuerza y serán puestos a disposición de la Justicia para responder por los hechos.

En un comunicado oficial, el director del CICPC, Douglas Rico , señaló que los funcionarios "desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

El caso tomó repercusión luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos en los que se observa a ciudadanos enfrentando a uno de los policías .

El Cicpc reafirma ante el país que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia. Nuestro compromiso inquebrantable es proteger a la gente. pic.twitter.com/4Q2ZL5g4Hm

En las imágenes, varias personas increpan al agente y tras confrontarlo rompen los billetes en dólares que llevaba consigo. El hombre afirmaba que se lo llevaba porque era "evidencia".

Embed "Como evidencia"



Un policía intentó llevarse un fajo de dólares hallado entre los escombros tras los terremotos en Venezuela



Ciudadanos se los quitaron y los rompieron



@cristiancrespoj pic.twitter.com/oV1JrHohFw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 30, 2026

La reacción del Gobierno

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, condenó públicamente el accionar de los efectivos y aseguró que serán juzgados. A través de su canal de Telegram afirmó que los policías "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral y contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.

El caso también generó repercusiones políticas. El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el presunto "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", a quienes acusó de utilizar la tragedia para obtener beneficios personales.

"La gente esperaba que preservaran la vida de los venezolanos, pero están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia", manifestó la fuerza política.