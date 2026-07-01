1 de julio de 2026 - 11:44

Detuvieron a cuatro policías en Venezuela por robar dinero que encontraron entre los escombros

En redes sociales se viralizó un video que muestra a personas increpando a un agente que tenía en sus manos una bolsa con dólares.

Detuvieron a cuatro policías en Venezuela por robar pertenencias entre los escombros tras los terremotos.

Detuvieron a cuatro policías en Venezuela por robar pertenencias entre los escombros tras los terremotos.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Cuatro efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de dinero y otros bienes de valor hallados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos registrados la semana pasada.

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Según informaron las autoridades, los agentes fueron expulsados de la fuerza y serán puestos a disposición de la Justicia para responder por los hechos.

En un comunicado oficial, el director del CICPC, Douglas Rico, señaló que los funcionarios "desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

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El caso tomó repercusión luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos en los que se observa a ciudadanos enfrentando a uno de los policías.

En las imágenes, varias personas increpan al agente y tras confrontarlo rompen los billetes en dólares que llevaba consigo. El hombre afirmaba que se lo llevaba porque era "evidencia".

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La reacción del Gobierno

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, condenó públicamente el accionar de los efectivos y aseguró que serán juzgados. A través de su canal de Telegram afirmó que los policías "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral y contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.

El caso también generó repercusiones políticas. El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el presunto "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", a quienes acusó de utilizar la tragedia para obtener beneficios personales.

"La gente esperaba que preservaran la vida de los venezolanos, pero están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia", manifestó la fuerza política.

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